25 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил город Сарыагаш Туркестанской области.Казахстана, где провел рабочую встречу с первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Особое внимание уделено продолжению тесной координации и эффективного взаимодействия на уровне правительств в целях скорейшего преодоления последствий глобального распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев отметили важность «дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и достижения согласованных параметров товарооборота, содействия практической реализации приоритетных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и транспорте в рамках принятой совместной „Дорожной карты“, поддержки межрегиональных контактов и гуманитарных обменов».

Кроме того, обсуждены вопросы продвижения регионального партнерства, в том числе в рамках договоренностей по итогам второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре прошлого года в Ташкенте, и сотрудничества в рамках СНГ.