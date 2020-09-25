Международный институт финансов и бухгалтерского учета IIFA при Ташкентском финансовом институте приглашает на обучение по международной квалификации в области финансов, аудита и бухгалтерского учета.


Международная аккредитация со стороны АССА подтверждает качество программы обучения, которая обеспечивается со стороны International Institute of Finance and Accounting.

Наряду с качественным образованием в IIFA можно:

  • получить диплом Oxford Brookes University в Лондоне, признанный в 150 странах мира;
  • достигнуть высшей бухгалтерской специализации;
  • получить высокооплачиваемую профессию;
  • построить карьеру в сфере финансов более чем в 150 странах.


Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 95−400−70−09, (+998) 71−205−84−11.

Сайт: iifa.uz
 Instagram: @iifa.tashkent
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 Telegram: t.me/iifa_official

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