17 сентября Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти 11-летнего мальчика М. У. от осложнений, вызванных коронавирусом. День спустя Минздрав заявил, что мальчик скончался раньше — 5 сентября и что он с 2012 года состоял на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями.

Отец мальчика Нормахамат Алметов в интервью изданию Daryo сообщил, что информация о выявлении у сына COVID-19 выглядит подозрительной. Он также выразил недовольство публичным разглашением имени мальчика в СМИ.

В сообщении Минздрава от 18 сентября отмечалось, что у 11-летнего пациента была инвалидность, а также диагнозы нефротическая форма хронического гломерулонефрита, третья степень анемии, хроническая почечная недостаточность.

Нормахамат Алметов заявил, что семья готовилась к операции, которая должна была состояться после 20 сентября. «Хотел отдать одну почку сыну. Врачи подняли его гемоглобин и готовили к операции. Переливание крови было невозможным», — сказал он.

По его словам, 4 сентября во время ужина у ребенка началось носовое кровотечение. Когда родители пытались вызвать скорую помощь, мальчик отказался. Утром следующего дня у него снова пошла кровь из носа, после чего вызвали врачей. Алметов добавил, что несмотря на кровотечение сын сам спустился вниз с пятого этажа.

Отец мальчика сообщил, что в больнице ему сделали рентген поверх футболки и вставили в нос тампон. После этого, со словами «пневмония, начало коронавируса» врачи дали направление в больницу в Чирчике, специализированную на лечении пациентов с COVID-19. Он добавил, что никакого забора образцов крови или мочи не было.

«Несмотря на то, что я говорил им о больной почке сына и постоянном бронхите в легких, что он простывает, даже если коснется холодной воды или съест мороженое, что нужно его доставить к своему лечащему врачу, доктора не стали меня слушать. Повезли в COVID-центр в Чирчике, высадили меня у входа. И мой сын почти полчаса был на солнце у главного входа, никто не обращал внимания. Лишь после того, как моя супруга устроила скандал, его завели внутрь, а спустя две минуты вышли обратно и заявили, что сын впал в кому», — сказал мужчина.

Нормахамат Алметов рассказал, что через полчаса к нему вышел медработник по имени Рустам и заявил, что нужна кровь, попросив привезти кровь четырех групп из Чирчикского центра переливания крови. Алметов спросил, зачем кровь всех групп, если он знает группу крови своего сына — первая отрицательная. Врач настоял на своем и заявил, что знает что делает. В центре переливания ему отказали в выдаче крови, так как он должен был приехать вместе с врачом с медицинской термосумкой.

«Сразу же позвонил в центр коронавируса, объяснил ситуацию. Они смогли найти нужную сумку только спустя час, пока доставили кровь, прошло уже два часа. Примерно в 20:00 вышел реаниматолог и сообщил, что ребенок очнулся и зовет маму. А уже в 21−22 часа сказали, что его состояние ухудшается, спустя полчаса он скончался», — продолжил отец мальчика.

По словам отца, его сыну поставили диагноз «коронавирус» и «показали всем» в морге, выдали тело мальчика отцу 6 сентября с условием, что он не повезет его домой, а отправится сразу на кладбище для захоронения. Он добавил, что несмотря на диагноз «коронавирус», ни у одного члена семьи не был взят тест, а дом не был помещен на карантин. Отец мальчика также отметил, что обратился с жалобой в областной центр по поводу официального объявления о смерти сына, после чего в его дом пришли ответственные лица, а также хоким района, чтобы выразить соболезнования.

«Как можно выявить коронавирус без теста, сделав рентген поверх футболки? Если есть коронавирус, то какие-то признаки должны же быть. Здоровый ребенок внезапно может заболеть пневмонией? COVID-центр не сообщил о смерти сына ни в областное медицинское объединение, ни в нашу поликлинику», — добавил Алметов.

Он сообщил, что подал заявление в прокуратуру, так как распространенная о его сыне информация является недостоверной. По его словам, никто даже проверять не стал, без его разрешения открыто назвали имя и фамилию сына.

Стоит отметить, что в информации Минздрава фигурировали лишь возраст ребенка, район его проживания и инициалы, а вот в информации пресс-службы хокимията Ташкентской области со ссылкой на областное управлении здравоохранения было указано полное имя пациента (позже публикация была отредактирована). Как пишет Daryo, в эфире телепрограммы «Янги давр» телеканала «Ёшлар» также было названо полное имя мальчика. Издание также обращает внимание на то, что несмотря на кончину мальчика 6 сентября, о его смерти стало известно лишь спустя 12 дней.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев в комментарии Daryo сказал, что «имя и фамилия мальчика, информация о его семейном происхождении и адресе проживания не были названы. В предоставленных данных основной акцент был сделан на сопутствующие заболевания — терминальная стадия хронической почечной недостаточности, анемия и третья степень ожирения, что стали причиной смерти».

«Газета.uz» писала, что официальная статистика по коронавирусу, публикуемая Минздравов, вызывает вопросы. В последние дни министерство перестало публиковать пол, возраст, инициалы имен и место проживания (лечения) умерших пациентов с COVID-19.