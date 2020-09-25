Композитор из Коста-Рики Мануэль Гутьеррес написал гимн свой страны всего за четыре дня. Столь бурная продуктивность была увязана с ее главным условием — композитора посадили в местную тюрьму и обещали освободить только после создания музыкального произведения. История запредельной мотивации знавала и более забавные случаи. В политической культуре с давними демократическими традициями подобный процесс, как правило, связан с конкурсными технологиями. И в первую очередь, традициями выборов по всей управленческой вертикали.

Президент Шавкат Мирзиёев в четверг на совещании вновь затронул тему выборов хокимов. Еще в декабре 2016 года тогда еще только избранный новый глава Узбекистана впервые выступил с подобной инициативой. Тогда он предложил сделать выборной должность районных хокмимов, отметив, что этот вопрос нужно обдумать и обсудить с народом.

Народ на эту тему, конечно же, не безмолвствует. Очень активно обсуждает в соцсетях. Однако активизм в соцсетях очень сильно отличается от деятельности в реальном мире. В Узбекистане последние лет двадцать многим представителям управленческого аппарата присуща эдакая тефлоновость. Отставка если и случается, то зачастую не по причине публичной критики, а исключительно по воле вышестоящего начальства.

В целом, кадровая ротация происходит по принципу безотходного производства: учитывая разнообразие и выбор управленческих должностей в госсекторе, больших проблем с трудоустройством у чиновников, как правило, не возникает.

Смысл госуправления как раз и заключается в том, чтобы иногда напоминать о том, что есть и заменимые — ведь в противном случае всякий уверует в свой статус-кво и страха ни в ком не будет. Предложенный на селекторе инструмент антикризисного управления в районах и городах с оценкой «неудовлетворительно» и «средне» и есть тот плановый капитальный ремонт в кадровой сфере.

К прогрессивной методе власть склоняется на фоне критического анализа состояния в предпринимательском секторе на низовом административном уровне. Именно там, где соприкосновение государства и общества наиболее тесно. Где хоким, в соответствии со своим статусом и должностью, обязан генерировать, аккумулировать, поддерживать и развивать.

То, что эта управленческая проблема является общей для стран Центральной Азии, подтверждают недавние новости из соседнего Казахстана. В начале сентября тамошний президент Косым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов. Речь также идет о самом низовом уровне территориально-административного деления.

Возможно, неуязвимая тефлоновость хокимов действительно сойдет на нет, так как при массовом распространении выборных технологий действует закон этой самой критической массы. Безусловно, не обходится без казусов.

По какому-то необъяснимому совпадению отечественная тема выборов хокимов в информационной ленте наших СМИ вчера перемежевывалась с новостью о победе на местных выборах в Костромской области России уборщицы. Если вычесть за скобки банальный трюизм про кухарку и государство, то важным здесь остается тот факт, что в сфере госуправления действительно нужна большая уборка.

Далее остается понять, какое количество действительно креативных и, хотелось бы, независимых от партийного сита кандидатов — и будут ли они, могут появиться на планируемых выборах, чтобы мы всерьез поверили в исчезновение тефлонового типа политической культуры.