Европейский банк реконструкции и развития приглашает малые и средние предприятия принять участие в серии вебинаров. На них будут обсуждаться юридические сложности и проблемы МСП в период пандемии COVID-19 в Узбекистане.

Проведение вебинаров является частью проекта, реализуемого ЕБРР в партнерстве с юридической фирмой Centil.

Мероприятие нацелено на повышение осведомленности МСП о важных юридических аспектах ведения бизнеса, которые помогут предприятиям справиться с негативными последствиями кризиса.

Темы вебинаров:

«Форс-мажор, неисполненные договоры и сопутствующие проблемы. С чем мы столкнулись во время пандемии?».

Дата: 29 сентября. «Трудовые отношения и выплата заработной платы в условиях пандемии».

Дата: 6 октября. «Как выплачивать кредиты и какими налоговыми льготами воспользоваться в условиях пандемии?».

Дата: 13 октября.

Вебинары будут проводиться на русском языке через приложение Zoom. Участие бесплатное.

Зарегистрироваться на первый вебинар «Форс-мажор, неисполненные договоры и сопутствующие проблемы. С чем мы столкнулись во время пандемии?» можно по ссылке.

По завершении трех вебинаров участники получат руководство, в котором будут подведены итоги сессий и дополнительные вопросы, рассмотренные на вебинарах.

Программа ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» (ASB) в Узбекистане финансируется Фондом содействия малому бизнесу ЕБРР (Италия, Япония, Республика Корея, Люксембург, Норвегия, Швеция, Швейцария, Китай и США) и Европейским Союзом.

Узнать дополнительную информацию и следить за новостями и обновлениями можно на официальной странице в Facebook программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» (ASB) в Узбекистане.

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