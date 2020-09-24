В Костромской области России выборы главы Повалихинского сельского поселения выиграла Марина Удгодская, которая работает уборщицей в администрации, сообщает Meduza.

35-летняя женщина была единственным человеком, который выдвинул на выборы свою кандидатуру против действующего главы поселения Николая Локтева. Она заручилась поддержкой 62% избирателей — за нее проголосовали 84 из более чем 130 человек, пришедших на участок.

По данным «Аргументов и фактов», формально Удгодская была выдвинута областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Помимо работы уборщицей она на непостоянной основе была депутатом в совете депутатов села.

При этом в интервью изданию «Подъем» Удгодская сообщила, что пошла на выборы в качестве «подставного кандидата» по просьбе главы селения Николая Локтева.

«Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали», — рассказала она.

По ее словам, она «вообще без понятия» относительно новых обязанностей: «Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела».

Она планирует сразу после вступления в должность сдать мандат — в таком случае в поселении назначат новые выборы.

Всего на территории Повалихинского сельского поселения проживают 562 человека, его территория превышает 400 кв. км.