Страховая компания «Узбекинвест» выпустила четвертый подкаст. В нем слушатели могут узнать, какие действия нужно предпринять при ДТП, как происходят выплаты по обязательному автострахованию и почему иногда компенсация выплачивается долго.
Основные моменты подкаста
Порядок действий на месте ДТП:
- Остановить автомобиль и убедиться, что при ДТП никто не пострадал. Если таковые есть, нужно вызвать скорую медицинскую помощь на место ДТП и оказать первую помощь при необходимости.
- Включить аварийную световую сигнализацию и установить знак аварийной остановки.
- Вызвать сотрудников управления безопасности дорожного движения на место ДТП, позвонив по номеру 102 или на дежурный телефон (для Ташкента): (+998) 71−255−10−47.
- Позвонить в свою страховую компанию, где был оформлен полис ОСГОВТС и сообщить о страховом случае. Клиенты «Узбекинвест» могут уведомить компанию о страховом инциденте через мобильное приложение. С его помощью можно сразу отправить фотографии с места происшествия и получить консультацию от специалистов.
- Также по запросу клиентов аварийные комиссары службы ассистанса компании «Узбекинвест» могут приехать на место ДТП и оказать техническую помощь. Например, вызвать эвакуатор.
- После оформления ДТП необходимо записать контакты других водителей, сотрудника УБДД и свидетелей, если таковые имеются.
- Водители в сопровождении сотрудника УБДД направляются в наркологический диспансер для определения наличия алкогольных и других веществ в крови во время управления автомобилем.
Процесс выплаты компенсации по обязательному автострахованию:
- После оформления ДТП через один-два дня по уведомлению УБДД водители должны прийти в определенное управление безопасности дорожного движения. Там ответственный сотрудник УБДД определяет пострадавшую сторону и виновника ДТП, исходя из протокола.
- Далее пострадавшей стороне дается направление в оценочную организацию, где рассчитывается сумма причиненного ущерба.
- Дело о ДТП передается в суд, где выносится вердикт. Процесс может занять от нескольких дней до одного месяца.
- После оглашения вердикта пострадавшая сторона предоставляет все необходимые документы в страховую компанию. Страховая компания в течение 15 дней рассматривает страховую претензию и выплачивает пострадавшему компенсацию.
Чтобы быстрее получить компенсацию в полном объеме в таких случаях, «Узбекинвест» рекомендует оформлять полис добровольного автострахования КАСКО. По нему компенсируется ущерб, нанесенный именно автомобилю застрахованного, а не пострадавшей стороне.
В «Узбекинвест» можно оформить страхование КАСКО онлайн по выгодной цене с бесплатной доставкой страхового полиса по ссылке.
Подкасты от компании «Узбекинвест» можно услышать каждую неделю по четвергам в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat Dono (волна 106,5) и на YouTube.
Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.
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