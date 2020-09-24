Страховая компания «Узбекинвест» выпустила четвертый подкаст. В нем слушатели могут узнать, какие действия нужно предпринять при ДТП, как происходят выплаты по обязательному автострахованию и почему иногда компенсация выплачивается долго.

Основные моменты подкаста

Порядок действий на месте ДТП:

Остановить автомобиль и убедиться, что при ДТП никто не пострадал. Если таковые есть, нужно вызвать скорую медицинскую помощь на место ДТП и оказать первую помощь при необходимости. Включить аварийную световую сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Вызвать сотрудников управления безопасности дорожного движения на место ДТП, позвонив по номеру 102 или на дежурный телефон (для Ташкента): (+998) 71−255−10−47. Позвонить в свою страховую компанию, где был оформлен полис ОСГОВТС и сообщить о страховом случае. Клиенты «Узбекинвест» могут уведомить компанию о страховом инциденте через мобильное приложение. С его помощью можно сразу отправить фотографии с места происшествия и получить консультацию от специалистов. Также по запросу клиентов аварийные комиссары службы ассистанса компании «Узбекинвест» могут приехать на место ДТП и оказать техническую помощь. Например, вызвать эвакуатор. После оформления ДТП необходимо записать контакты других водителей, сотрудника УБДД и свидетелей, если таковые имеются. Водители в сопровождении сотрудника УБДД направляются в наркологический диспансер для определения наличия алкогольных и других веществ в крови во время управления автомобилем.





Процесс выплаты компенсации по обязательному автострахованию:

После оформления ДТП через один-два дня по уведомлению УБДД водители должны прийти в определенное управление безопасности дорожного движения. Там ответственный сотрудник УБДД определяет пострадавшую сторону и виновника ДТП, исходя из протокола. Далее пострадавшей стороне дается направление в оценочную организацию, где рассчитывается сумма причиненного ущерба. Дело о ДТП передается в суд, где выносится вердикт. Процесс может занять от нескольких дней до одного месяца. После оглашения вердикта пострадавшая сторона предоставляет все необходимые документы в страховую компанию. Страховая компания в течение 15 дней рассматривает страховую претензию и выплачивает пострадавшему компенсацию.

Чтобы быстрее получить компенсацию в полном объеме в таких случаях, «Узбекинвест» рекомендует оформлять полис добровольного автострахования КАСКО. По нему компенсируется ущерб, нанесенный именно автомобилю застрахованного, а не пострадавшей стороне.

В «Узбекинвест» можно оформить страхование КАСКО онлайн по выгодной цене с бесплатной доставкой страхового полиса по ссылке.

Подкасты от компании «Узбекинвест» можно услышать каждую неделю по четвергам в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat Dono (волна 106,5) и на YouTube.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

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