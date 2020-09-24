Новинки техники продолжают удивлять. От каждой из них ждут суперфункций и мегавозможностей. Создатели линейки беспроводных пылесосов Samsung Jet сделали упор на удобство и не прогадали.

В магазинах Узбекистана уже доступны модели вертикальных пылесосов Jet. Самое время познакомиться с их основными техническими характеристиками.





Стильное дополнение современного интерьера в компактном корпусе

В первую очередь бросается в глаза дизайн пылесоса — беспроводная вертикальная модель с питанием от аккумулятора. Тем, кто привык к стандартным вариантам со штангой, гофрой и корпусом с надоедливым проводом, первое время будет чего-то не хватать. Но к хорошему быстро привыкают.

У линейки Jet мотор, фильтр и цифровой дисплей находятся в ручке. Хранится пылесос вертикально на эргономичной станции, которая отвечает за зарядку бытового устройства. Станция и батарея могут заряжаться отдельно, в любом месте. Время полной зарядки — 210 минут. Заряда литий-ионной батареи хватит на 60 минут интенсивной уборки.

Не стоит беспокоиться о весе пылесоса. Облегченная конструкция позволяет легко и быстро добираться в отдаленные уголки квартиры. А нагрузка на запястье довольно низкая.





Мощный беспроводной пылесос в борьбе с пылью

Несмотря на компактную комплектацию, не стоит недооценивать мощность пылесосов Jet. В повседневной уборке ее обеспечивает инверторный мотор. Мощность всасывания для Jet 75 составляет 150 Вт, а для Jet 90 — 200 Вт. И это высокий показатель мощности всасывания для пылесосов данного сегмента.

На минимальной мощности можно обработать одежду после прогулки от аллергенов или очистить шторы от пыли. Предусмотрены также средний и высокий уровни мощности. Последний актуален при чистке ковров с высоким ворсом или уборке труднодоступных мест.

Пылесос всасывает аллергены, грязь, а выпускает чистый воздух благодаря действию циклонного фильтра Jet Cyclone. Пятиступенчатая система фильтрации НЕРА удаляет из потока воздуха даже мельчайшую пыльцу, которая провоцирует аллергию у домочадцев. Она задерживает до 99,999% пыли.

Кроме того, обе модели снабжены моющимся контейнером. Его можно быстро очистить, а также промыть водой пылесборник и мультициклонную систему.





Технологии будущего от Samsung

Линейка пылесосов Jet отличается футуристичным дизайном и впечатляющими возможностями. Чего только стоит интуитивное управление с помощью цифрового дисплея. Пылесос предупреждает о блокировке фильтра и щетки мусором: на дисплей подается сигнал.

Вертикальная модель удобна в использовании: ее быстрее снять со станции и включить, чем традиционные пылесосы с проводами. А еще аккумуляторный пылесос можно взять с собой во двор для уборки автомобиля, отнести в гараж и навести там порядок.

Одного аккумулятора хватает на часовую уборку. При желании можно дополнительно приобрести вторую сменную батарею. Это актуально для большого дома, где проживает дружная шумная семья. А телескопическая ручка легко регулируется, меняя четыре положения. Пылесос можно настроить для любого члена семьи.

Если семья готова к знакомству с новой линейкой современных пылесосов Samsung Jet, то стоит присмотреться к моделям в сети магазинов MEDIAPARK.

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