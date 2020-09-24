Пассажирский лифт является обязательным элементом оснащения любого многофункционального здания. Он обеспечивает возможность оперативного, комфортного и безопасного подъема и спуска пассажиров и грузов на нужный этаж.

Учитывая высотность жилых домов в комплексе Olmazor Business City — 9, 18 и 30 этажей — компания Bizning Uylar Development выбрала Shanghai MITSUBISHI Elevator Co. Ltd поставщиком лифтов.

Shanghai MITSUBISHI — это 30 лет успешной работы на рынке грузоподъемных технологий и лифтового оборудования. Продукция компании экспортируется в страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Россию. Кроме разработки и изготовления систем передвижения пассажиров и грузов компания предоставляет услуги по их монтажу, модернизации и обслуживанию.

Основные характеристики модели LEHY 3, установленной в ЖК Olmazor Business City:

высокая грузоподъемность — от 630 до 1050 кг;

скорость — от 1,5 до 2,5 м/с;

бесшумный ход;

экономия полезной площади дома и электроэнергии;

экологичность;

система безопасности при отключении электропитания;

повышенный комфорт, современные дизайн и оснащение кабины;

повышенный срок эксплуатации.

Круглосуточные безопасность и комфорт резидентов — главные приоритеты Bizning Uylar Development при планировании и строительстве ЖК Olmazor Business City. Именно поэтому компания выбирает качество, проверенное временем и обстоятельствами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5-А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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Сайт: bizninguylar.uz

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