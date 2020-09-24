Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории России, продлили действие сроков временного пребывания или постоянного проживания до 15 декабря в связи с пандемией COVID-19. Это предусмотрено соответствующим указом президента РФ, сообщило РИА Новости.

В этот срок не принимаются решения об административном выдворении за пределы России, о депортации, о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов и другое.

Документом также разрешен выезд иностранцев на родину по документам, удостоверяющим личность, если их сроки истекли после 14 марта.

Посольство Узбекистана в России призвало находящихся на нелегальном положении на территории РФ соотечественников воспользоваться предоставленным правом и узаконить свое пребывание в стране, обратившись до 15 декабря в органы МВД по месту жительства, а также оформить разрешение на работу (патент).

Ранее делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым встретилась с первым заместителем министра внутренних дел России Александром Горовым. Стороны обсудили сотрудничество в сфере миграции и положение трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ.

15 сентября президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции. Документом, в частности, с 2021 года вводится порядок обязательного профессионального обучения выезжающих на работу за рубеж. В стране также будет открыто представительство паспортно-визовой службы МВД РФ.