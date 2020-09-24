21 сентября в Ташкенте состоялся старт продаж китайского автомобильного бренда Haval. Он предлагает премиальные внедорожники и кроссоверы, производимые с учетом всех европейских и мировых стандартов качества, и активно завоевывает признание в странах мира. Компания SHOSH AUTOTRADE GROUP (ТМ SHARQ MOTORS) стала официальным дистрибьютором автомобилей бренда Haval и прошла сертификацию на территории Узбекистана.

Haval является подразделением компании Great Wall Motors по производству внедорожников и кроссоверов премиального класса в Китае. Свое собственное начало бренд Haval берет в 2013 году. Автомобильный ряд отличается особенным дизайном и превосходным соотношением цены и качества. По данным аналитического сайта autostat.ru Haval H6 вошел в топ-3 самых продаваемых китайских автомобилей в России в первой половине 2020 года.

Официальный дистрибьютор представил следующую линейку:

Haval H2 — компактный кроссовер с мощным двигателем с турбонаддувом. Он комфортен и экономичен, отличается броским дизайном экстерьера и множеством удобных и полезных функций управления. Отдельное внимание уделено уровню безопасности, стильным и удобным для водителя элементам управления и мультимедиа.

Представлен в комплектации Intelligent — 274 млн сумов.

All New Haval H6 — один из популярных кроссоверов в России и Китае. Отличается высокотехнологичным оснащением и неповторимой атмосферой в салоне. Оснащен множеством удобных для водителя функций, улучшающих управляемость и повышающих безопасность автомобиля.

Доступен в двух комплектациях: Fashionable — 305 млн сумов, Supreme — 335 млн сумов.

Haval H9 — рамный полноприводный внедорожник с роскошным просторным салоном, смарт-датчиками и системами-помощниками при вождении. Большее внимание уделено комфорту и безопасности.

Представлен в комплектации Dignity — 498 млн сумов.



Автомобили поставляются из Китая, имеются в наличии, растаможены. После оплаты автомобиль передается покупателю сразу. Также его можно приобрести в лизинг, предоставляется возможность предзаказа.





На базе автосалона организованы сервис-центр Haval и пул запчастей. Это еще один шаг к локализации сервиса Haval на базе официального дистрибьютора, что со стороны бренда демонстрирует уверенность в своем продукте и вызывает большой интерес. На все приобретенные автомобили Haval распространяется гарантия три года или 100 тысяч км.

Для удобства клиентов официальный дистрибьютор предоставляет возможность испробовать авто в деле — провести тест-драйв. Благодаря ему все заинтересованные в покупке клиенты и будущие счастливые обладатели смогут на деле прочувствовать автомобиль, проверить все системы помощи водителя и окунуться в атмосферу красоты Haval.





Персонал шоурума знает всю необходимую информацию об автомобильном ряде, преимуществах каждой модели, технических характеристиках и приятных особенностях.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−208−41−41.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Авайхон, 98А.

Сайт: haval.uz

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