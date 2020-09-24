Фергана была принята в Глобальную сеть обучающихся городов (ГСОГ) ЮНЕСКО, сообщает ИА «Дунё». Этот статус дает доступ к инструментам и стратегиям развития обучающихся городов, позволяет общаться с экспертами и специалистами сети, устанавливать партнерские связи.

Кандидатура города рекомендовала Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО. Решение о включении в сеть было объявлено в Париже 23 сентября.

Для справки: По определению ЮНЕСКО, обучающийся город эффективно мобилизует в каждом секторе свои ресурсы для содействия инклюзивному обучению, начиная от базового и кончая высшим образованием, возрождает обучение в семьях и общинах, повышает качество обучения, содействует формированию культуры обучения на протяжении всей жизни и другое.

Фергана стала единственным центральноазиатским городом, включенным сегодня в это глобальное движение, отмечает «Дунё».

Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО — международная организация, созданная для обмена знаниями, умениями и передовым опытом. На данный момент движение насчитывает 230 городов-членов из 64 стран мира.