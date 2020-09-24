Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентября провел видеоселекторное совещание по дополнительным мерам развития предпринимательства в регионах, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что за 8 месяцев текущего года было запущено более 60 тысяч малых предприятий. Каждый из них обеспечивает в среднем 38 млн сумов налоговых поступлений и создает не менее 2 рабочих мест. Но еще не восстановили свою деятельность более 31 тысячи предприятий. Также есть много людей, желающих открыть собственное дело, говорится в сообщении.

Руководству Торгово-промышленной палаты и бизнес-омбудсману рекомендовано с выездом на места решать проблемы, препятствующие налаживанию предпринимательства, особенно помогать молодым людям и женщинам в реализации их инициатив.

Президент поручил профинансировать бизнес-проекты семей, включенных в «железную тетрадь», запустить проекты, получившие средства от банков, но приостановившие свою деятельность из-за отсутствия сырья, энергоресурсов или из-за проблем логистики.

Отмечалось, что банкам важно предлагать предпринимателям «пакет льготных услуг» в зависимости от результатов их деятельности.

В Канимехском районе налоговые поступления в местный бюджет за 8 месяцев увеличились на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате предоставления налоговых каникул 20 предприятиям, столкнувшихся с финансовыми трудностями во время пандемии, было сохранено 100 рабочих мест, говорится в сообщении.

Государственному налоговому комитету поручено организовать аналогичную работу во всех регионах и укрепить местные бюджеты.

На совещании обсуждены меры по обеспечению дополнительных доходов для минимизации ожидаемого к концу года дефицита бюджета. Указано на необходимость тщательного изучения налогового потенциала регионов, выявления источников дополнительных поступлений, увеличения доходов бюджетных организаций от платных услуг, эффективного использования зданий и сооружений.

Глава государства сегодня поручил стимулировать тенденцию укрупнения малых предприятий и создать еще более благоприятные условия для этого.

Для этого, как отмечалось на совещании, необходимо дифференцировать льготы, предоставляемые субъектам предпринимательства. Целесообразно помогать предприятиям, которые способны перейти в категорию среднего бизнеса, через выделение целевых средств из Фонда поддержки предпринимательства, содействие в сертификации продукции, частичное покрытие затрат на науку и инновации, а также другими мерами, сообщила пресс-служба главы государства.

«Газета.uz» писала, что в регионах с «неудовлетворительной» и «средней» оценкой социально-экономического развития введут систему антикризисного управления. Желающие руководить территорией могут представить свою программу развития района или города в местных кенгашах. Претенденты, защитившие свои программы, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду. «Хокимы должны избираться народом. Мы однозначно придем к этому», — сказал президент.

Ранее заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил, что правительство примет меры для удержанию дефицита консолидированного бюджета на уровне 3,5% ВВП.