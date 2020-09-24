Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета министров, которым предлагается разрешить использовать любую видеотехнику и мобильные устройства для съемок при фиксации нарушений правил дорожного движения.

Документом предусмотрено внесение соответствующих изменений в постановление правительства от 20 сентября 2018 года. Им закреплено, что физические и юридические лица могут отправлять в ГУББД записи с нарушениями ПДД, зафиксированные только на видеорегистраторы автомобилей.

В случае принятия поправок, как ожидается, о нарушениях можно будет сообщать с помощью записей, сделанных на любые видеоустройства и мобильные телефоны.

Сейчас специальный сайт ГУБДД dyhxx.ejarima.uz принимает записи только с видеорегистраторов. При этом зафиксированные нарушения не должны быть более трехдневной давности, а продолжительность записей не должна превышать 120 секунд. Также на них должны быть указаны дата и время совершенного нарушения.

Для справки: за каждую отправленную запись с нарушением ПДД полагается денежное вознаграждение в размере 5% от базовой расчетной величины (11150 сумов). Из статистики сайта следует, что до сегодняшнего дня 12,5 тысячи пользователей сообщили почти о 160 тысячах нарушениях.

Обсуждение проекта продлится до 4 ноября.