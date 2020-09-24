Фракция Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) на заседании 23 сентября обсудила законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Документ был внесен Кабинетом Министров и разработан по инициативе Министерства внутренних дел, сообщил депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев.

По его словам, МВД предлагает внести изменение в статью 291 КоАО (основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств) и разрешить размещение автомобилей на штрафплощадку при нарушении статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями).

«Получается, что согласно требованиям действующего Кодекса об административных ответственности, автомобиль гражданина не может быть принудительно помещен на штрафстоянку за нарушение статьи 54, то есть требования по борьбе с эпидемиями», — отметил Дониёр Ганиев.

Со ссылкой на данные представителя МВД депутат сообщил, за период введения карантинных ограничений в стране было выявлено свыше 26 тысяч таких нарушений и транспортные средства были доставлены в штрафплощадку для временного удержания, что противоречит законодательству. По данным ГУБДД МВД на 15 сентября, на штрафстоянки было отправлено более 155,8 тысячи автомобилей за нарушение карантинных правил.

«Учитывая цель предложенного законопроекта, означает ли это, что на сегодняшний день более 26 тысяч транспортных средств были незаконно помещены на штрафстоянку сотрудниками правоохранительных органов в соответствии со статьей 54 КоАО? Этим законопроектом МВД, которое ранее заявляло о законности помещения автомобиль на штрафстоянку при нарушении правил карантина, теперь признает, что это было неправильно?» — задался вопросом парламентарий.

Дониёр Ганиев предполагает, что МВД пытается внести поправки в кодекс, чтобы исправить допущенные ошибки, которые не имеют под собой законных оснований. Он также спросил, почему ведомство выдвинуло данное предложение со снятием ограничений, связанных с передвижением автомобилей.

Депутат указал, что если МВД дел считает предлагаемые изменения в законопроекте важными для выполнения своих обязанностей и создания соответствующей правовой базы на законодательном уровне, парламент готов поддерживать это. При этом он считает, что законодательные акты и их исполнение должны быть взаимно совместимыми, в первую очередь, должно обеспечиваться верховенство закона.

«Поэтому до утверждения предложенного законопроекта будет правильным, если МВД также признает свою ошибку и вернет деньги, уплаченные гражданами после помещения автотранспорта на штрафстоянки по статье 54 КоАО», — заявил Дониёр Ганиев.

Депутат Расул Кушербаев ранее указывал, что временное задержание автомобиля по статье 54 КоАО является нарушением законодательства.

«Когда я говорил о требовании законодательства, которое не предусматривает помещение машины в штрафстоянку за нарушение противоэпидемических правил, ряд ведомств закрывали на это глаза и пытались закрыть нам рты, говоря „нет, это все юридически правильно“. На самом деле это понимает даже гражданин со средним образованием», — сказал он.

Парламентарий предполагает, что МВД пытается через парламент «тихонько» исправить допущенную оплошность.

«А кого завтра сделают „крайним“ перед минимум 26 тысячами граждан, пострадавшими из-за этой оплошности? Депутатов? А кто будет платить за незаконное помещение автомобилей на штрафстоянку?» — спросил Расул Кушербаев.

В середине июня Мирабадский районный административный суд Ташкента прекратил административное дело в отношении водителя, которому назначили штраф за езду без разрешительного стикера. Удержание его автомобиля на штрафстоянке признали незаконным.

Отметим, что пресс-служба МВД в апреле отмечала, что правоохранительные органы решением Специальной республиканской комиссии будут хранить автомобили на штрафных стоянках до окончания карантина с последующим взысканием у водителя ежедневной платы за хранение машины.