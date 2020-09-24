23 сентября в городах Беларуси прошли массовые протесты после инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась без анонсирования и телетрансляции. Символом протеста в среду стали картонные короны, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Протестующие в Минске собирались в начале проспекта Победителей и двигались в сторону стелы «Минск — город-герой». У стелы участников акции стали жестко задерживать, пишет издание. Силовики использовали водометы с окрашенной водой, распыляли, подгоняли дубинками автомобили, ехавшие медленно, и били по стеклам.

По данным правозащитного центра «Весна», по всей Беларуси в тот день было задержано более 250 человек. Некоторых отпускали той же ночью, но подавляющая часть осталась в РУВД.

После инаугурации последовала реакция мирового сообщества и белорусской оппозиции. Власти ряда стран Германии, Эстонии, Словакии, Чехии, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США и Украины отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко фарсом и объявила себя «единственным лидером, который избран беларусским народом».

Политик Валерий Цепкало, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента, записал видеообращение, в котором заявил, что сама законная процедура проведения инаугурации не была соблюдена.