Суд в Нур-Султане 21 сентября вынес приговор бывшему ответственному секретарю Министерства иностранных дел Казахстана Анарбеку Карашеву и экс-послу страны в Узбекистане Ерику Утембаеву, сообщило Tengrinews.kz.

Изначально действия Анарбека Карашева расценивались как хищение средств, выделенных на строительство здания посольства. В ходе разбирательств суд переквалифицировал их в злоупотребление полномочиями. Ерик Утембаев, по версии обвинения, был пособником Карашева, отмечает издание.

Суд учел, что Анарбек Карашев и Ерик Утембаев привлекаются к ответственности впервые и имеют несовершеннолетних детей. Им назначено два года ограничения свободы (санкция статьи предусматривают до семи лет ограничения или лишения свободы). Они пожизненно лишены права работать на государственной службе.

В отношении других фигурантов дела также вынесен обвинительный приговор, уточняет Tengrinews.kz.

Ерик Утембаев был назначен послом Казахстана в Узбекистане в 2016 году и временно отстранен от должности в октябре 2018 года из-за подозрения в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В марте 2019 года дипломат был освобожден от этой должности.