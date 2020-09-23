Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков 21 сентября провел заседание Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли, сообщила пресс-служба МИВТ.

В ходе заседания обсуждались вопросы снижения ставок импортных таможенных пошлин на технологическое оборудование и комплектующие, применяемые в текстильной промышленности, отмечается в сообщении.

Кроме того, совет изучил перспективы обнуления утилизационного сбора по отдельным товарным позициям (каким именно не уточняется) и рассмотрены обращения предпринимателей об изменения импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции.

Как сообщил «Газете.uz» источник в совете, речь также шла об изменении (снижении) пошлин на импорт грузовых автомобилей, сгущенного молока, линейного алкилбензола и изолята соевого белка.

На заседании также рассматривались меры по дальнейшему совершенствованию классификации кодов ТН ВЭД на комплектующие изделия, в том числе предназначенные для сборочного производства, а также технического регулирования и регламентов продукции и производственных процессов в соответствии с международными стандартами.

По итогам секретариату совета было поручено сформировать рабочую группу, которая должна разработать предложения по внедрению принципиально новой системы регулирования внешней торговли.