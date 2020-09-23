Строительство жилого комплекса Parkwood находится в самом разгаре. Это отличная возможность приобрести квартиру максимально выгодно до повышения цен.
Тем, кто ищет оптимальное жилье с выгодными условиями, компания NovaStroy предлагает специальную акцию со скидкой 18%. По ней каждый желающий сможет стать счастливым владельцем новой квартиры в престижном районе Ташкента.
Осталось всего 20 квартир со скидкой 18% при полной оплате.
Также компания предлагает выгодную рассрочку на 24 месяца. Это поможет будущим жильцам сэкономить средства и время, что является немаловажным фактором в выборе дома.
Преимущества ЖК Parkwood:
- расположен рядом с Мирабадским рынком. В шаговой доступности от ЖК находятся супермаркеты, фитнес-клубы, школы, детские сады, банки и поликлиники;
- оптимальные планировки с грамотным распределением внутреннего пространства и возможностью сквозного проветривания;
- фасад и внутренний двор Parkwood оснащены декоративными растениями. Это создает благоприятный микроклимат на территории жилого комплекса;
- состоит из 13 блоков разной высотности — от 7 до 13. Это обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света на всю территорию комплекса;
- внутренний двор Parkwood площадью 8 тысяч кв. м спроектирован по принципу «Двор без машин». Он также оснащен беговой дорожкой, открытой зоной для торжеств, летней кухней с барбекю-зоной и большим количеством скамеек и беседок;
- для любителей простора и современного дизайна в комплексе есть двухэтажные апартаменты в стиле лофт с высотой потолков в 6 м;
- к каждой квартире на последних этажах прилагается летняя терраса Parkwood Rooftop со всеми удобствами для комфортного отдыха.
Воспользоваться таким шансом — значит сделать шаг к новой жизни.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.
Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.
Ориентир: Makro на ул. Нукусской.
Сайт: novastroy.uz
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