Строительство жилого комплекса Parkwood находится в самом разгаре. Это отличная возможность приобрести квартиру максимально выгодно до повышения цен.

Тем, кто ищет оптимальное жилье с выгодными условиями, компания NovaStroy предлагает специальную акцию со скидкой 18%. По ней каждый желающий сможет стать счастливым владельцем новой квартиры в престижном районе Ташкента.





Осталось всего 20 квартир со скидкой 18% при полной оплате.

Также компания предлагает выгодную рассрочку на 24 месяца. Это поможет будущим жильцам сэкономить средства и время, что является немаловажным фактором в выборе дома.





Преимущества ЖК Parkwood:

расположен рядом с Мирабадским рынком. В шаговой доступности от ЖК находятся супермаркеты, фитнес-клубы, школы, детские сады, банки и поликлиники;

оптимальные планировки с грамотным распределением внутреннего пространства и возможностью сквозного проветривания;

фасад и внутренний двор Parkwood оснащены декоративными растениями. Это создает благоприятный микроклимат на территории жилого комплекса;

состоит из 13 блоков разной высотности — от 7 до 13. Это обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света на всю территорию комплекса;

внутренний двор Parkwood площадью 8 тысяч кв. м спроектирован по принципу «Двор без машин». Он также оснащен беговой дорожкой, открытой зоной для торжеств, летней кухней с барбекю-зоной и большим количеством скамеек и беседок;

для любителей простора и современного дизайна в комплексе есть двухэтажные апартаменты в стиле лофт с высотой потолков в 6 м;

к каждой квартире на последних этажах прилагается летняя терраса Parkwood Rooftop со всеми удобствами для комфортного отдыха.





Воспользоваться таким шансом — значит сделать шаг к новой жизни.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.

Ориентир: Makro на ул. Нукусской.

Сайт: novastroy.uz

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