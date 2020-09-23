В Узбекистане выявлено 2438 случаев нецелевого использования средств из Антикризисного фонда на общую сумму 38,9 млрд сумов. Об этом на седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 10 сентября сообщил сенатор Фарход Бакиев.

Фарход Бакиев. Фото: Сенат.

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса, казначейские подразделения финансовых органов и Счетная палата могут осуществлять предварительной, текущий и последующий контроль — до, в ходе и после совершения финансовых операций, соответственно. Однако, по словам сенатора, государственные заказчики с нарушением законодательства заключают контракты, которые затем регистрируются в казначействе.

«Как вы можете как министр финансов оценить факт заключения соглашений, противоречащих законодательству, и их регистрацию в казначействе, осуществление платежей?» — спросил сенатор.

Министр финансов Тимур Ишметов указал, что Антикризисный фонд был создан в условиях пандемии, а согласно законодательству для ликвидации последствий различных заболеваний государственным заказчикам разрешается заключать прямые договора.

«Это делается для оперативного предоставления средств. Решением Специальной республиканской комиссии определено немедленное выделение средств и самостоятельное их использование. Естественно, в таких условиях наши проверки ограничены только последующим контролем, то есть проверкой после совершения финансовых операций», — объяснил он.

Глава Минфина добавил, что «расходование средств Антикризисного фонда мы можем изучить уже после выделения средств — постфактум, с выездом на место». При этом о выявленных случаях нарушения информируются органы прокуратуры.

Тимур Ишметов признал недостатки в работе казначейских подразделений финансовых органов.

«Вы правильно сказали касательно казначейский операций. К сожалению, встречаются случаи оформления контрактов, противоречащих закону о государственных закупках, или осуществления платежей без регистрации в казначействе. Я не хочу оправдывать казначейские подразделения, там тоже выявлены недостатки», — заявил он.

Министр добавил, что за грубую ошибку и допущение нецелевого использование бюджетных средств были уволены руководящие сотрудники Управления казначейства по Андижанской области.

Антикризисный фонд при Министерстве финансов был создан в марте. По состоянию на 19 сентября его доходы составили 10 трлн сумов ($969 млн по курсу ЦБ на 23 сентября), расходы — 9,49 трлн сумов ($919 млн). Для пополнения доходной части фонда правительство решило приостановить стимулирующие выплаты работникам бюджетных организаций до 1 января 2021 года.