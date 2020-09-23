Абитуриенты – о подготовке в вузы в условиях пандемии

Пандемия коронавируса вынудила учебные заведения Узбекистана перевести работу в онлайн-формат, хотя дистанционные технологии обучения все еще непривычны для нашей страны.

Процесс, организованный вынужденно и второпях, с одной стороны, породил скандал

. Но с другой – сдвинул систему с мёртвой точки. Например, бумажные дневники, наконец, было решено окончательно заменить единой платформой Kundalik.

Абитуриентам, как и учителям, тоже пришлось непросто. В мае 2019 года

, что с 2020/2021 учебного года абитуриенты будут сдавать экзамены по трем обязательным предметам – родной язык, математика и история Узбекистана, и по двум профильным в зависимости от выбранного направления. В связи с пандемией тестовые испытания по обязательным предметам были

.

«Газета.uz» собрала истории абитуриентов, которые поступали в государственные, частные и иностранные высшие учебные заведения в этом году.