В Узбекистане уровень участия взрослых в образовании и обучении, по сравнению с другими странами, очень низок. Таковы результаты опроса по проекту «Обучение и образование взрослых в Узбекистане: актуальное состояние и перспективы развития», проведённого в 2019 году.

Как закон «Об образовании» в новой редакции, одобренный Сенатом в августе, поможет развивать образование для взрослых и какие позитивные результаты это принесёт, рассказывает в своей статье сенатор Олий Мажлиса Дилорам Ташмухамедова.

Почему важно обеспечить образование для взрослых

Исследование по проекту «Обучение и образование взрослых в Узбекистане: актуальное состояние и перспективы развития», выявило высокую потребность взрослых в обучении. Нехватку знаний и навыков ощущают более 70% молодежи в возрасте 24−33 лет, с ними солидарны респонденты в возрастной группе 34−42 лет. Всего доля респондентов, указавших, что им не хватает знаний и навыков, составляет 60%. На отсутствие возможностей указала почти половина респондентов, назвав в качестве причины нехватку времени из-за семейных обстоятельств, высокую стоимость обучения, незаинтересованность работодателя.

Узбекистан сможет выйти на передовые рубежи только через образование, и что важно — подключая к нему все слои населения. Однако долгое время законодательная база в области образования была несовершенна. 7 августа 2020 года Сенат одобрил Закон «Об образовании», в котором впервые дано определение различным формам получения образования, что послужит основой для значительного расширения образовательных услуг.

В их числе «образование в семье и самообразование», «инклюзивное образование», «обучение и образование взрослых» (ООВ). Последний термин включает в себя формальное, неформальное и информальное обучение, благодаря которому взрослые в течение жизни расширяют свои знания, обогащают умения и навыки, приобретают востребованную профессию. Ранее я уже писала о важности развития сферы обучения и образования взрослых, этот вопрос сегодня приобретает жизненное значение.

Как отметил президент Шавкат Мирзиёев в своём выступлении на собрании, посвящённом 29-й годовщине независимости, в стране закладывается фундамент новой эпохи Возрождения — третьего Ренессанса. Такой посыл ко многому обязывает. И в этой связи обучение и образование взрослых должны сыграть свою решающую роль в достижении прогресса, который не возможен без овладения новых, цифровых знаний, современных профессий и информационных технологий.

Будущее нашей страны за инновационной экономикой. Основанная на знаниях, она позволяет за сравнительно короткий отрезок времени создать эффективную и конкурентоспособную экономику. Потому так важно иметь качественную систему образования, инвестировать в человеческий капитал, активно развивать и поддерживать, наряду с формальным, неформальное обучение.

Сегодня, когда мир охвачен последствиями пандемии COVID-19, это актуально как никогда. Странам нужно восстанавливать силы, поднимать экономику, развитие которой напрямую зависит от развития системы образования, в том числе образования взрослых. Важно обеспечить людей работой и достатком, выживая в высококонкурентном мире.

В Глобальном докладе ЮНЕСКО по обучению и образованию взрослых 2016 года отмечается, что страны, обеспечивающие устойчивое высококачественное обучение и образование взрослых, как правило, имеют более высокое социально-экономическое развитие, активные политические и гражданские институты, а также доверие в обществе и интеграцию. И, наоборот, обучение и образование взрослых страдает там, где существуют большие неравенства в отношении власти и благосостояния.

К сожалению, в Узбекистане потенциал обучения и образования взрослых в решении проблем занятости практически не задействован. Имеющиеся образовательные учреждения не покрывают потребность взрослого, особенно незанятого, населения в получении новых знаний и навыков.

Для исправления ситуации необходима государственная концепция развития обучения и образования взрослых, созвучная с действующими программами социально-экономического развития. Её принятие станет важным шагом вперед к устойчивому и инклюзивному экономическому росту страны, к сокращению масштабов бедности.

В мире достаточно доказательств положительной роли обучения и образования взрослых. Однако многие страны не сопоставляют их с госрасходами. Большинство правительств выделяют менее 1% бюджетных средств на обучение и образование взрослых. Исключение, пожалуй, Финляндия, расходующая на эти цели около 10% государственного бюджета. К слову, взрослые финны имеют один из самых высоких уровней базовых навыков грамотности и навыки решения проблем. В этой стране также самый высокий уровень инвестиций в обучение и образование взрослых по вопросам, связанным с трудоустройством.

Как правило, страны с более высокими доходами имеют более высокий процент участия в обучении и образовании взрослых. Эти государства — члены Организации экономического сотрудничества и развития, и у них самый высокий уровень занятости и производительности.

Зарубежный опыт

Если мы только сейчас задумываемся о поддержке и развитии неформального образования взрослых, то в Европе этот вопрос был поднят ещё в прошлом столетии. В 1953 году была создана Европейская Ассоциация Образования Взрослых (EAEA), которая сегодня объединяет более 100 членских организаций из 34 стран и представляет интересы более 50 миллионов взрослых учащихся, как мужчин, так и женщин, по всей Европе.

Среди основных задач ассоциации — разработка политики и пропаганда идей обучения и образования взрослых и обучения на протяжении всей жизни; предоставление информационных и прочих услуг своим членам; развитие компетенций посредством проектов, публикаций и обучения; международное сотрудничество.

Частью системы образования взрослых во многих странах являются народные университеты. Это общедоступные просветительские учреждения, в которых независимо от образовательного уровня и возраста обучаются профессиональному мастерству миллионы европейцев.

Показателен пример народных университетов Германии. Их насчитывается свыше 900, они предлагают курсы и семинары по переподготовке кадров, командировки и поездки в формате «образование на заказ» для конкретных фирм и предприятий. Обучение в них доступно для людей всех возрастов. Есть курсы, ориентированные на работающих людей, безработных, семейных женщин и мужчин или пенсионеров.

Благодаря Народным университетам каждый гражданин Германии может получить новую специальность или повысить квалификацию. На особом счету — языковые курсы, предоставляющие сертификаты различных уровней. Огромное количество предложений по обучению навыкам работы на компьютере для пользователей различного уровня. Становясь слушателями Народных университетов, дополнительное образование в Германии ежегодно получают свыше 9 миллионов человек.

В Южной Корее, согласно Закону об образовании на протяжении всей жизни, действует консультативный орган, который ответственен за разработку и осуществление национальной политики в этой области. Комитет по обеспечению непрерывного образования на протяжении всей жизни возглавляет министр образования. В его состав входят вице-министры, президент Национального института непрерывного образования и эксперты, назначаемые председателем комитета.

Как ставит задачу президент?

Нашей стране нужна образованная молодежь и крепкая экономика. В настоящее время в мире складывается новая культура обучения, отвечающая требованиям экономики будущего. Общей целью экономики и системы образования становится подготовка конкурентоспособных и ответственных кадров, способных самостоятельно принимать решения, мотивированных на саморазвитие и переобучение в течение всей жизни.

Именно поэтому в государственную программу 2020 года включены задачи по созданию по всей стране моноцентров «Ишга мархамат» и центров профессиональной подготовки. Для граждан организуются курсы обучения предпринимательству. На специальных курсах одинокие женщины, многодетные матери, юноши и девушки, безработные получают навыки разных профессий, в частности, швейного, парикмахерского дела, кулинарии. Программой предусмотрено создание в рамках Пяти инициатив центров цифровых технологий, молодежных и IT-парков.

11 августа президент подписал постановление «О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения». Согласно документу, будут созданы региональные центры профессионального обучения в системе Министерства занятости и трудовых отношений, краткосрочные курсы профессионального обучения в районах столицы и пункты профессионального обучения населения махалли совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи.

Постановлением (впервые на законодательном уровне!) предусмотрена поддержка частного сектора в этой сфере. В качестве стимулирующих мер вводятся преференции. Так, частным инвесторам, создающим негосударственные учреждения профессионального обучения, в качестве государственной помощи передаются в пользование или аренду здания и помещения. Им предоставляется право самостоятельно выбирать учебные программы и педагогов.

Однако для полной реализации потенциала ООВ необходимо решить вопрос с подготовкой андрагогов — педагогов, работающих со взрослыми, которые должны обладать соответствующими профессиональными компетенциями. У нас этим никогда не занимались, и даже многие работники образования впервые слышат это слово. Но эта проблема существует не только в Узбекистане. Профессионализация сферы образования взрослых сегодня ключевая проблема, как в отдельно взятой стране, так и на международном уровне. Эта тема отдельной дискуссии, на которой я остановлюсь позже.

Взгляд изнутри

Определить степень участия взрослых в ООВ могут помочь исследования, которые необходимо проводить ежегодно. Это позволит отслеживать прогресс в этой сфере и разрабатывать/корректировать имеющиеся стратегии развития обучения и образования взрослых и других госпрограмм социально-экономического развития страны.

Первый шаг в этом направлении уже сделан. В 2019 году Научно-практический исследовательский центр «Оила», а ныне Научно-исследовательский институт «Махалла ва оила» при поддержке Филиала немецкой Ассоциации народных университетов (DVV) в Узбекистане провёл исследование «Обучение и образование взрослых в Узбекистане: актуальное состояние и перспективы развития».

Подготовленный на его основе документ представляет собой анализ состояния дел в области обучения и образования взрослых в республике, демонстрирует влияние ООВ на социально-экономическое развитие страны. Он может стать основой Национального доклада по состоянию образования и обучения взрослых в Узбекистане, который планируется завершить к концу этого года с вовлечением заинтересованных структур.

Объектом исследования стали женщины в возрасте 24−55 лет и мужчины от 25 до 60 лет. В исследовании были использованы отдельные методы Adult Education Survey (AES) — международного исследования, организуемого во всех государствах Европейского Союза. Вопросник AES был адаптирован к условиям Узбекистана.

Результаты исследования показали низкий уровень участия взрослых в образовании и обучении. Причём, чем старше человек, тем меньше он проявляет интерес к этому вопросу. Показатели участия женщин в формальном и неформальном образовании немного превышают показатели мужчин. В то же время последние продемонстрировали большую активность в информальном обучении.

Почти половина опрошенных отметили отсутствие возможностей для обучения. В качестве причины названы нехватка времени из-за семейных обстоятельств, высокая стоимость обучения, отсутствие разрешения работодателя. Низкий уровень доходов при среднем размере домохозяйств 5,8 человек с высокой иждивенческой нагрузкой за счёт неработающих членов семьи и высокая стоимость обучения вкупе могут выступать серьёзным препятствием в участии взрослых в обучении и образовании.

Жители городов более активны в обучении. Однако сельское население показало большую потребность в дополнительных навыках и знаниях. Наличие региональных различий может свидетельствовать об отсутствии равных возможностей в доступе взрослых к образованию и обучению.

Несмотря на наличие разветвленной сети учреждений формального образования, их роль в улучшении участия взрослого населения в образовании остается крайне низкой. Этот же вывод применим и к неформальному образованию, где доля учреждений формального образования составляет лишь 10%.

Эти данные свидетельствуют о недостаточном использовании потенциала государственных учреждений образования для развития формального и неформального образования в стране.

В ходе исследования выяснилось, что работающие чаще проходят обучение по сравнению с незанятыми. Обучение получают в основном специалисты, которые уже имеют высшее образование. Респонденты со средним профессиональным образованием редко обучаются после 25 лет. Исключением являются средние медицинские и некоторые другие работники, которые обязаны регулярно проходить курсы повышения квалификации. Основная причина, по которой респонденты обучаются — желание сохранить или улучшить свои позиции на работе. Кстати, это больше волнует мужчин, чем женщин.

Около четверти опрошенных обучались по настоянию работодателя или в соответствии с требованиями законодательства. И лишь у 16% респондентов, преимущественно женщин, мотивация была личной — расширение знаний и умений, знакомство с новыми людьми.

Исследование показало, что женщины проявляют высокий интерес к обучению, который не всегда реализуется из-за их традиционной роли в домашнем хозяйстве и воспитании детей. Они чаще мужчин считают, что их возможности пройти обучение ограничены по семейным и личным обстоятельствам.

Самыми востребованными направлениями обучения остаются медицина, педагогика и другие гуманитарные дисциплины. Спрос на такое обучение поддерживается в основном женщинами. Среди мужчин наиболее востребованы экономические и инженерные специальности; желающих получить образование в сфере информационных технологий очень мало. Столько же мало востребовано языковое обучение.

Главное не диплом, а специальность

Опрос показал, что наши граждане не осознают пользу от неформального образования. 70% опрошенных предпочло бы получить формальное, нежели неформальное образование.

Информированность о негосударственных образовательных учреждениях (НОУ) и желание обучаться в их программах профессионального обучения также низкое — 50% респондентов знают о негосударственных образовательных учреждениях и лишь 38% хотели бы обучаться в их программах. Это свидетельствует о закоренелом представлении респондентов, что только наличие диплома государственного образца гарантирует успех.

Информальное образование — это стремление к самообразованию. Таких респондентов лишь 27,8%. Круг интересов здесь иной, чем при получении формального и неформального образования. Это универсальные межотраслевые знания, информатика и программирование, иностранные языки, экономические дисциплины, домоводство, сельское хозяйство, ремонт авто и др. Но интересы так или иначе связаны с работой (53%). Самое главное, исследование подтвердило высокую потребность в обучении. Среди молодежи 24−33 лет нехватку знаний и навыков ощущают 70,8%, в возрасте 34−42 лет — почти 60%.

Итоги исследования свидетельствуют, что роль НОУ в развитии обучения и образования взрослых остается крайне низкой. Причина — слабая развитость сети этих организаций, как в отдаленных районах, так и в стране в целом. По данным Государственного комитета по надзору над качеством образования, наибольшая концентрация образовательных организаций наблюдается в Ташкенте и столичной области — более 64% (277 организаций). Чуть более 6% (27 организаций) подобных учреждений расположены в Самарканде и одноименной области. Наманган и Наманганская область на третьем месте с приближением к 5% (20 организаций). Самым малым количеством организаций, предоставляющих образовательные услуги, характеризуются Джизак и Джизакская область — всего 0,7% (3 организации). Эти цифры свидетельствуют о явной диспропорции в доступе к образовательным услугам населения из разных областей.

Чуть больше половины опрошенных хотели бы пройти обучение, чтобы получить новую работу или повысить свои знания и навыки. Однако многие не слышали о возможностях прохождения профессиональной подготовки и переподготовки через Центры содействия занятости, Центрах обучения безработных, создаваемых при поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству. Респонденты плохо осведомлены о возможностях обучения в негосударственных образовательных учреждениях. Всё это говорит о плохой информированности населения, отсутствии в стране действенной системы информирования и консультирования в вопросах обучения и образования взрослых.

В интересах устойчивого развития

Устойчивое развитие государства, обеспечение его конкурентоспособности зависит от развития системы постоянного профессионального обучения и повышения квалификации населения, прежде всего взрослых, с учетом быстро меняющихся потребностей рынков в рабочей силе. Поэтому сегодня Узбекистану архиважно обратить пристальное внимание на обучение и образование взрослого населения.

Проведённое исследование проливает свет на сложившуюся в республике ситуацию. Её регулированию могут способствовать следующие рекомендации.

Необходимо разработать концепцию развития обучения и образования взрослых на период до 2030 года, направленную на решение комплексных проблем, связанных с повышением участия взрослых в обучении. И здесь должны подключиться научные круги, общественные советы, ННО, международные организации.

Важно обеспечить признание, подтверждение и аттестацию результатов обучения, полученных в ходе неформального и информального обучения и образования взрослых как равноценных аналогичным результатам обучения, полученным в рамках системы формального образования.

Для развития обучения и образования взрослых следует максимально использовать потенциал сети учреждений формального образования.

Необходима государственная программа поддержки развития провайдеров неформального образования (НОУ, ННО и центров культуры), особенно для развития их сети в отдалённых регионах страны. Принятие мер по развитию базовых навыков «компьютерной грамотности» среди взрослого населения, а также создание условий для развития онлайн обучения, особенно в период пандемии способствует цифровизации обучающих процессов.

Содействовать совместному многоканальному финансированию и созданию механизмов поощрения. Поддерживать с одной стороны провайдеров образования, а с другой — потребителей образовательных услуг. Местные власти, например, могут на бесплатной основе выделять провайдерам здания для обучающей деятельности или обеспечивать институциональное финансирование. А обучаемых обеспечивать ваучерами и стипендиями, оплачивать отпуска для прохождения профессиональной подготовки.

Уделить особое внимание содействию и расширению доступа к качественному обучению уязвимых групп населения, в частности социально незащищенной молодежи, трудящихся-мигрантов, безработных, инвалидов, заключенных, пожилых людей, лиц без гражданства и др. Население должно осознать, что в профессии, обучении, карьерном росте мужчины и женщины имеют равные права.

На прошедшей в прошлом году в Веймаре конференции «Обучение и образование взрослых в достижении Целей устойчивого развития» представители ЮНЕСКО, Международного совета по образованию взрослых, Европейской ассоциации образования взрослых отмечали хорошие примеры из практики образования взрослых в Беларуси, Балканских странах, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Хочется верить, что в ближайшие годы в этот список войдёт и Узбекистан, а его опыт будет полезен и применён другими странами.