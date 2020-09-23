Объем совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 июля составил 27,6 млрд долларов, увеличившись по отношению к началу года на 12,7%, или на 3,1 млрд долларов, следует из данных Центрального банка (PDF).





Инфографика Центрального банка.

Государственный внешний долг за полугодие вырос на 1,7 млрд долларов и составил 17,4 млрд долларов, долг частного сектора увеличился на 1,4 млрд долларов до 10,1 млрд долларов (вместе они формируют совокупный внешний долг).

Как пояснили в ЦБ, рост долга государства объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением COVID-19, и финансирования госпрограмм развития отраслей экономики и регионов.

Задолженность частного сектора выросла преимущественно за счет увеличения объемов заимствования банками.

Центральный банк.

По итогам шести месяцев госдолг погашен на 429 млн долларов: 261 млн долларов по основному долгу и 168 млн долларов — по процентам.

Выплаты по частному внешнему долгу составили 719 млн долларов по основному долгу и 195 млн долларов по процентам.