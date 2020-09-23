В Учкудукском районе Навоийской области 22 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Примерно в 17:00 водитель Lacetti 21-летний Н. Д. выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Nexia под управлением 24-летнего Ж. Ж.

Пассажиры Nexia — 26-летний С. М. и 57-летняя Р. Д. — скончались на месте происшествия. Еще три пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Следственное управление при УВД Навоийской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.