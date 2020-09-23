С помощью платежной системы CLICK можно оплатить практически все: мобильную связь и интернет, коммунальные и другие государственные платежи, продукты, одежду, учебу, страховку, кафе и рестораны. Список можно продолжать и продолжать.

Сумма всех этих расходов за месяц составляет внушительную цифру. Но можно вернуть часть потраченных средств, получив кешбэк при оплате покупки или счета.

Компания CLICK запустила целый ряд выгодных предложений, по которым при каждой успешной оплате через CLICK пользователь получает обратно до 2% от суммы платежа на свой CLICK-кошелек.

Какие кешбэки дает компания:

до 2% — за любые оплаты через CLICK, когда пользователь использует фирменную карту CLICK или CLICK -кошелек;

до 1% — если при оплате любых покупок, услуг или счета через CLICK пользователь использует обычную сумовую карту;

0,5% — при переводах с карты на карту через сервис CLICK.





Зачисление бонуса происходит на CLICK-кошелек, с которого можно оплачивать более 2 тысяч сервисов и список растет каждый день. Подробнее о CLICK-кошельке можно узнать по ссылке.

Открывается CLICK-кошелек бесплатно, легко и быстро в любом интерфейсе — через приложение CLICK Evolution, в Telegram-боте, на сайте компании и даже с помощью USSD-запроса: *880#.

Заказать фирменную карту CLICK можно также легко в приложении, Telegram-боте или на сайте компании. Карта будет готова в течение трех-четырех рабочих дней. В регионах можно будет забрать карту в отделении банка, а в Ташкенте ее доставят до дома.

«Зарабатывать на оплатах легко, если есть CLICK».

Скачать приложение — click.uz.

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