Важным критерием при выборе современного и многофункционального жилья в многоэтажном доме является прилегающая к нему территория. Именно она гарантирует будущим жильцам безопасное и комфортное времяпровождение на открытом воздухе.

Жилой комплекс Boulevard предлагает своим жителям концепцию приватных внутренних дворов без машин. Здания комплекса образуют закрытый внутренний периметр дворов. На входе функционирует контрольно-пропускной пункт. Вся территория жилого комплекса оснащена системой круглосуточного видеонаблюдения. Запрет на передвижение машин по внутренней территории гарантирует безопасность самых маленьких жильцов во время активных игр и прогулок.





В живописный ландшафт внутренних дворов органично вписались экзотические многолетние насаждения, цветочные клумбы и газоны. Элементы живой природы и эстетика окружающего пространства способствуют релаксации и отдыху от ежедневной суеты. Для прогулок на свежем воздухе предусмотрены аллеи, теневые беседки, декоративные водоемы, мини-фонтаны и скамейки. Любителей активного отдыха ждет зонированное пространство, где можно провести полноценную тренировку с пользой для здоровья. Дети здесь будут наслаждаться ежедневными прогулками и играми на оборудованных детских площадках.

Первые этажи комплекса — это зоны коммерческих помещений. В скором времени они станут частью шопинг-авеню Boulevard. Грамотное планирование инфраструктуры комплекса позволило сохранить приватность и целостность частной территории резидентов. По внешнему периметру ЖК Boulevard размещены более 21 тысячи кв.м коммерческих помещений. В них разместятся кофейни, рестораны, бутики, супермаркеты, магазины розничной торговли, социальные объекты и многое другое.





Приватные зоны внутренних дворов в ЖК Boulevard — это особая атмосфера уюта, эстетики и комфорта. Жители комплекса могут круглый год получать ежедневное удовольствие от прогулок или тренировок на свежем воздухе и пребывать в спокойствии относительно безопасности собственных детей.

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