Seoul Mun («Сеульские ворота») — грандиозный проект в центре Ташкента, призванный стать новым центром шопинга, досуга и отдыха, мероприятий и развития бизнеса. Расположенный по обе стороны канала Бурджар, Seoul Mun имеет общую протяженность в 700 м и 3 км внутренних пешеходных маршрутов.

На трех уровнях набережной предпринимателей ждут 240 разноформатных помещений площадью от 40 до 1000 кв. м. Совместно с мировыми экспертами в области коммерческой недвижимости — компаниями Knight Frank и Cushman & Wakefield — разработаны пять основных типов коммерческого пространства для ресторанов, бутиков, ритейла и других видов бизнеса.





Уровень А — нижний уровень вдоль береговой линии. Благодаря близости к воде и продуманным решениям для прогулочных аллей эта зона вскоре станет центром столичного променада. Уровень спланирован так, чтобы массовый поток посетителей максимально активизировал спрос на товары и услуги небольших магазинов розничной торговли и кафе, расположенных между крупнейшими торговыми единицами — якорными магазинами и развлекательными зонами.

Уровень B представляет собой непрерывный пешеходный маршрут протяженностью более 1 км. Эта зона предназначена для точек общественного питания среднего формата, розничных магазинов, бутиков и игровых зон. Ее отличает умеренный по сравнению с уровнем А пешеходный трафик. Уровень B — отличная возможность посетить любимый магазин или провести время в хорошей компании в уютном кафе.





Третий ярус коммерческих помещений находится на уровне дороги. Это своего рода визитная карточка проекта. Здесь будут представлены крупные рестораны и кафе с просторными террасами на открытом воздухе, а также с живописными видами на набережную и канал. Благодаря специальной парковке можно будет прямо подъезжать к ресторану.

Продуманные решения для любых форматов общественного питания включают в себя обязательное наличие вентиляции. Три этажа коммерческого пространства, оба побережья и пятиуровневый паркинг связаны между собой лифтами, эскалаторами, лестницами, наземными пешеходными переходами и мостом.

В конце лета стартовали продажи помещений на юго-западном побережье Seoul Mun. В офисе компании Dream City Development вниманию посетителей представлен масштабный макет проекта. Менеджеры отдела продаж готовы ознакомить покупателей с выгодными предложениями и условиями приобретения коммерческой недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить, оставив заявку на сайте seoulmun.uz или по телефону: (+998) 71−202−22−22.

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