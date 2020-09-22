Диктор Национальной телерадиокомпании, певец, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов ушел из жизни 22 сентября, сообщило Министерство культуры. Ему был 51 год.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Минкульта, артист скончался в результате инфаркта.

Шухрат Каюмов родился в 1969 году в городе Оше. Долгие годы вел телепередачи «Оханрабо» и «Ассалом Узбекистон» на телеканале «Узбекистан», а также работал диктором на радио. Был также известен зрителям своими песнями «Ёшлигим», «Айрилик», «Онажон» и другими.

Последним местом работы Шухрата Каюмова был телеканал «Наво».