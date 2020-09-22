Официальный импортер автомобилей LADA в Узбекистане ООО Roodell объявляет о старте выгодных акций на покупку автомобилей LADA.

До 1 октября появилась возможность приобрести автомобили LADA в Узбекистане у официальных дилеров в рассрочку на 18 месяцев при предоплате 50%.

Седан LADA Vesta в комплектации Comfort обойдется в 2,99 млн сумов в месяц при стартовом вложении в 67 млн сумов. При этом первоначальный взнос включает в себя затраты на оформление лизинга.

Срок действия акции — до 1 октября.

Количество автомобилей ограничено.

Дополнительную информацию можно узнать у официальных дилеров на местах продаж.

Список дилеров LADA Uzbekistan доступен по ссылке.

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