США должны возместить ущерб Ирану за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Об этом сообщает РИА Новости.

Иран не будет вести переговоры с США по поводу СВПД по иранской ядерной программе, добавил Мохаммад Джавад Зариф.

Два дня назад государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что против Ирана вновь вступили в силу практически все ранее отмененные санкции ООН, включая оружейное эмбарго. Ограничения включают запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также на передачу Тегерану ядерных и ракетных технологий.

В самой ООН c этим не согласны, уточняет РИА Новости. Странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Майк Помпео пригрозил «последствиями» с помощью односторонних действий Вашингтона.

В июле 2015 года Иран и страны «шестёрки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана.

Спустя три года США вышли из сделки в одностороннем порядке, объяснив это тем, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.