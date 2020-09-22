В целях обеспечения исполнения задач, определенных по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» и для стабильного повышения качества жизни населения, а также создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и развития цифровой экономики, постановлением президента Узбекистана была утверждена комплексная программа «Цифровой Ташкент». Для ее реализации был создан Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента.

Реализация комплексной программы по цифровизации столицы учитывает применение цифровых технологий и инновационных решений, способных ускорить и облегчить взаимодействие государственных органов и населения. С целью ознакомления с актуальными и эффективными решениями по цифровой трансформации столицы Делегация хокимията Ташкента во главе с заместителем хокима по вопросам внедрения информационных технологий Сардором Абдуллаевым посетила центр инновационных и интеграционных решений компании Huawei в Узбекистане.





В ходе визита гости ознакомились с решением для безопасного и интеллектуального городского движения. Оно способно устранить проблемы управления дорожным движением правоохранительными органами, обеспечить контроль и регулирование, а также снизить перегрузки на дорогах в часы пик. На примере демоверсии решения была изучена возможность обеспечения соблюдения правил дорожного движения за счет применения облачных устройств со множеством алгоритмов, фиксирующих большее количество нарушений для повышения эффективности обеспечения соблюдения правил дорожного движения.

Также во время мероприятия была продемонстрирована возможность аналитики больших данных, стекающих в городское управление из различных ведомств и государственных учреждений на примере интеллектуального управления одним из районов в городе Шэньчжэне.





После посещения выставочного комплекса представители хокимията провели переговоры с руководством Huawei Uzbekistan и обсудили наиболее приемлемые варианты дальнейшего развертывания интеллектуальных систем городского управления, учитывая ранее внедренные системы.

На правах рекламы.