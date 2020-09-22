Аналитики Deutsche Bank прогнозируют более быстрое восстановление мирового ВВП к допандемическому уровню — уже к середине 2021 года. Быстрое возвращение ожидается после сильного экономического подъема последних месяцев, пишет The Bell со ссылкой на Reuters.

В новом отчете Deutsche Bank говорится, что глобальный ВВП, по мере завершения третьего квартала, находится примерно на полпути к допандемическому уровню. «Теперь мы видим, что восстановление экономики завершится к середине следующего года, на пару кварталов раньше, чем в нашем предыдущем прогнозе», — отметили специалисты.

Deutsche Bank повысил свой прогноз мирового ВВП, ожидая его сокращения на 3,9% в этом году, в мае падение оценивалось в 5,9%. На 2021 год экономисты повысили прогноз роста с 5,3% до 5,6%. Прогноз банка оптимистичен: совсем недавно министр экономики Германии не ожидал восстановления ВВП страны к докризисному уровню раньше 2022 года.

В списке угроз восстановлению эксперты приводят вторую волну коронавируса, неопределенность с исходом президентских выборов США, Brexit и монетарную политику центробанков.

В июне Всемирный банк прогнозировал снижение роста мировой экономики на 5,2% в 2020 году. Аналитики отмечали, что спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны.