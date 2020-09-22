В конце XIX века в Австро-Венгерской империи врач Игнац Земмельвейс был подвергнут обструкции со стороны коллег, уволен и объявлен сумасшедшим за то, что предложил очевидные для сегодняшнего дня вещи: мыть руки хирургам перед операциями. Я выбрал наиболее яркий и выпуклый пример дениализма — склонности людей отрицать факты, если они противоречат их устоявшимся убеждениям.

«Газета.uz» на прошедшей неделе рассказала про очередную историю смерти врача в период пандемии. Случай из Хивы уже укладывается в подобный ряд. Достаточно вспомнить резонансную гибель медика, работавшего в карантинном центре «Уртасарай», в июне.

Когда умирает любой человек, оставшимся в живых очень важно проверить и знать наверняка, по какой причине он скончался. Это чувство, что мы не безразличны к судьбе уже умерших, — важный признак нашего движения вперед. Докопаться до истины, почему именно человек умер, и приложить меры к тому, чтобы такого больше не было. Тем более в период пандемии, тем более в медицинской среде. Казалось бы, абсолютно логичные вещи.

Но именно сейчас, без оперативных комментариев Минздрава, произошедшее в Хиве, — типичный пример дениализма. Его самые распространенные формы редко ⁠возникают по злому умыслу. Как правило, они сочетают в себе страх понести возможное наказание и общее стремление поступать правильно — по протоколу, в интересах сохранения спокойствия.

Другая распространенная в нашей среде стратегия дениализма — власть традиции, прописанная в самой грамматике языка: «Не стоит выносить сор из избы».

Подобная фигура речи отбрасывает нас назад в недалекое прошлое. Тот самый случай, когда из всего многообразия риторических приемов был усвоен один: «Вы же наш человек?» В том смысле, что если наш, то обязан делать все, что начальник предпишет, а если ответить, что нет, тогда с тобой разберутся.

Ругать или критиковать публично компанию, начальство, ведомство, где работаешь, действительно моветон — поскольку ты сам часть этого коллектива. В чем-то даже сам виноват — раз вовремя не предложил, как исправить, где убрать недочеты. Однако любой здоровый трудовой коллектив — это все-таки определенное количество мыслящих и свободных людей. Всегда, и особенно сегодня в нашем меняющемся мире, нет ничего более важного и правильного, чем правдивость и честность таких людей. Их желания докопаться до правды. А если еще это станет привычкой не очень простых и совсем нерядовых граждан — было бы совсем здорово.

Родные врача, поделившиеся в соцсетях сомнениями о его истинных причинах смерти. Учительница, разместившая фото безграмотного учебного стенда у себя на странице в Фейсбуке. Любой, кто решает вынести подобный «сор из избы» — сегодня участник модернизации нашего общества, которая помогает снять прежние «охранительные» табу. Только если мы сможем получить на спорные вопросы прямые и честные ответы, у нас может появиться надежда, что в следующий раз «сор» вновь не разметают по темным углам нашего общественного здания.