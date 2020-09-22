В конце XIX века в Австро-Венгерской империи врач Игнац Земмельвейс был подвергнут обструкции со стороны коллег, уволен и объявлен сумасшедшим за то, что предложил очевидные для сегодняшнего дня вещи: мыть руки хирургам перед операциями. Я выбрал наиболее яркий и выпуклый пример дениализма — склонности людей отрицать факты, если они противоречат их устоявшимся убеждениям.
«Газета.uz» на прошедшей неделе рассказала про очередную историю смерти врача в период пандемии. Случай из Хивы уже укладывается в подобный ряд. Достаточно вспомнить резонансную гибель медика, работавшего в карантинном центре «Уртасарай», в июне.
Когда умирает любой человек, оставшимся в живых очень важно проверить и знать наверняка, по какой причине он скончался. Это чувство, что мы не безразличны к судьбе уже умерших, — важный признак нашего движения вперед. Докопаться до истины, почему именно человек умер, и приложить меры к тому, чтобы такого больше не было. Тем более в период пандемии, тем более в медицинской среде. Казалось бы, абсолютно логичные вещи.
Но именно сейчас, без оперативных комментариев Минздрава, произошедшее в Хиве, — типичный пример дениализма. Его самые распространенные формы редко возникают по злому умыслу. Как правило, они сочетают в себе страх понести возможное наказание и общее стремление поступать правильно — по протоколу, в интересах сохранения спокойствия.
Другая распространенная в нашей среде стратегия дениализма — власть традиции, прописанная в самой грамматике языка: «Не стоит выносить сор из избы».
Подобная фигура речи отбрасывает нас назад в недалекое прошлое. Тот самый случай, когда из всего многообразия риторических приемов был усвоен один: «Вы же наш человек?» В том смысле, что если наш, то обязан делать все, что начальник предпишет, а если ответить, что нет, тогда с тобой разберутся.
Ругать или критиковать публично компанию, начальство, ведомство, где работаешь, действительно моветон — поскольку ты сам часть этого коллектива. В чем-то даже сам виноват — раз вовремя не предложил, как исправить, где убрать недочеты. Однако любой здоровый трудовой коллектив — это все-таки определенное количество мыслящих и свободных людей. Всегда, и особенно сегодня в нашем меняющемся мире, нет ничего более важного и правильного, чем правдивость и честность таких людей. Их желания докопаться до правды. А если еще это станет привычкой не очень простых и совсем нерядовых граждан — было бы совсем здорово.
Родные врача, поделившиеся в соцсетях сомнениями о его истинных причинах смерти. Учительница, разместившая фото безграмотного учебного стенда у себя на странице в Фейсбуке. Любой, кто решает вынести подобный «сор из избы» — сегодня участник модернизации нашего общества, которая помогает снять прежние «охранительные» табу. Только если мы сможем получить на спорные вопросы прямые и честные ответы, у нас может появиться надежда, что в следующий раз «сор» вновь не разметают по темным углам нашего общественного здания.
Ольга
Всё верно! Без критики не бывает шедевра!
Александр Исмаилов
Справедливо применимо “вынести сор из избы“ при том, когда этот сор касается каждого в частности и всех в общем.
Дилмурад Хасанов
Абсолютно согласен!