В Узбекистане планируется внедрить института уголовной ответственности юридических лиц. Об этом сообщил министр юстиции Русланбек Давлетов, отвечая на вопрос «Газеты.uz» на пресс-конференции 11 сентября.

Сегодня в Узбекистане к уголовной ответственности можно привлечь только физических лиц, в то время как юридические лица (компании) не являются субъектами преступления и могут привлекаться только к административной ответственности. Такая практика была в других странах, но с течением времени начала меняться. Например, в Великобритании закон о взяточничестве накладывает уголовную ответственность на компании за неспособность предотвратить акт взятки.

Русланбек Давлетов считает, что корпоративная ответственность в Узбекистане осталась неразвитой.

«К административной ответственности, к уголовной ответственности привлекается лицо. Нужно, чтобы развивалась корпоративная ответственность, а не ответственность в отношении определенного лица. Тогда будет ответственность. Даже в вопросах коррупции в уголовном праве нужно развивать корпоративную уголовную ответственность», — заявил он.

Глава Минюста привел в пример коррупционный скандал в телекоммуникационной сфере Узбекистана, в результате чего головные компании мобильных операторов выплатили штрафы властям США и Нидерландов.

«Вы же видели, что произошло в делах компании Ucell и других? Что сделала Америка? Всех посадила на коленки. Компании заплатили миллиардные штрафы. Поэтому мы хотим развивать корпоративную ответственность и в сфере интеллектуальной собственности», — сказал Русланбек Давлетов.

Несколько лет назад регуляторы США начали антикоррупционное расследование в отношении российского оператора связи МТС, компании Veon (ранее — VimpelCom, бренд Beeline) и шведская Telia (ранее — TeliaSonera, бренд Ucell). По утверждению американских властей, компании передали взятки структурам, «связанным с семьей бывшего президента Узбекистана», для выхода на телекоммуникационный рынок страны.

В итоге в марте 2019 года МТС заключил мировое соглашение и согласился выплатить властям США штраф в 850 млн долларов. Компания VEON в феврале 2016 года по условиям мирного соглашения выплатила США штраф в 795 млн долларов. Telia в сентябре 2017 года выплатила властям США и Нидерландов 965 млн долларов.