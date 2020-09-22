Эксперты общественного совета (ОС) при хокимияте Ташкента проанализировали ситуацию в сфере строительства в городе и представили свои замечания и предложения (PDF).

«Учитывая, что долгое время отрасль находилась в застое, на наш взгляд, образовалось несоответствие между требованиями современного уровня строительства и их соблюдением со стороны архитекторов, инженеров и строителей. Во многих ситуациях строительные компании не придерживаются строительных и социальных норм, предписанных действующим законодательством», — говорится в письме ОС.

Эксперты отметили, что обеспокоены нарушениями при строительстве объектов. В процессе зачастую не учитываются такие важные инфраструктурные и социальные факторы, как обеспеченность социальными объектами, зелеными территориями, местами для автостоянок и другие, считают представители ОС.

«Кроме того, почти во всех случаях, при строительстве не учитываются такие факторы, как условия доступности для лиц с особенными потребностями, для пожилых и матерей с колясками и детьми, также отсутствуют места для прогулок», — подчеркивается в письме.

По мнению экспертов, такая ситуация складывается «во многом» потому, что строительство осуществляется без утвержденного генерального плана развития Ташкента.

«Но даже без генерального плана вопрос уплотнения застройки можно было бы решить бесконфликтно, если им заниматься, придерживаясь имеющихся норм», — отмечается в письме.

Как считают эксперты, при строительстве в столице замечены следующие системные недостатки:

отсутствие условий для лиц с особыми потребностями, матерей с колясками и детьми; система подбора и отвода земельных участков (уплотнение существующей застройки); застройка вдоль существующих магистральных и внутриквартальных дорог; качество самого строительства.

В ОС отметили, что сокращение или перевод архитекторов из городского управления архитектуры в районные хокимияты негативно сказывается на принятии решений по размещению объектов и их назначению, а также по контролю за соблюдением норм при строительстве. «В наши дни складывается впечатление, что их задачи состоят лишь в том, чтобы строить и вводить в эксплуатацию», — выразили беспокойство в совете.

В заключении письма эксперты призвали провести анализ всех осуществляемых строительных работ в Ташкенте и приостановить возведение объектов, нарушающих нормы строительства и архитектуры. Кроме того, по их мнению, необходимо восстановить работу градостроительного совета и предоставить ему право рассматривать все новые решения по отводу земель под новое строительство.

Эксперты также предложили выдавать рекомендации застройщикам о включении в проекты строительства пандусов для лиц со специальными потребностями, детских площадок, зеленых зон, велодорожек и других условий. Они рекомендовали ускорить разработку концепции генплана столицы, что позволило бы выносить решения о новом строительстве с учетом перспектив развития города.