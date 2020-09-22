Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 22 сентября достигло 52491, сообщило Министерство здравоохранения.

Сообщается о смерти еще двух пациентов с COVID-19. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 440.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 48606 человека (93%). На лечении в медучреждениях находятся 3445 пациентов, из них 536 в тяжелом состоянии, 283 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев за 21 сентября составил 619. За день скончались 5 человек.