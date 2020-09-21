Часто экспортеры сталкиваются с проблемой своевременной и гарантированной оплаты. Более того, риски выросли на фоне приостановки деятельности иностранных партнеров по причине ограничений, вводимых всеми странами в результате пандемии COVID-19.

Что в подобных случаях должен предпринять экспортер, чтобы предостеречь возможные убытки и получить гарантию их покрытия?

В роли подобного гаранта выступает страховая компания. Она гарантирует возмещение убытков при финансовых потерях, в том числе при неполучении средств от иностранного партнера. Таким образом, заключая договор страхования, экспортер получает страховую защиту.

Так, к примеру, на протяжении нескольких лет предприятие-экспортер из Самаркандской области ООО UrgGaz Carpet регулярно отгружало текстильную продукцию на условиях отсрочки платежа и приобретало полис страхования «Узбекинвест». В сентябре 2019 года компания отгрузила очередную партию продукции сумму 108 тысяч долларов США своему казахстанскому партнеру. Однако оплата по экспортному контракту от покупателя не поступила.

UrgGaz Carpet обратился к «Узбекинвест» за страховым возмещением в объеме непоступившей валютной выручки. В рамках заключенного договора страхования экспортного контракта от риска неуплаты платежа со стороны иностранного импортера «Узбекинвест» выплатил возмещение в 1 млрд сумов (108 тысяч долларов).

Подойдя с ответственностью к работе с иностранным партнером, UrgGaz Carpet получил полное покрытие своих убытков. Теперь компания может уверенно продолжать свою деятельность по производству и дальнейшему экспорту своего товара.

Экспортеры, застраховавшие экспортные риски в компании «Узбекинвест», получают гарантию возмещения своих возможных убытков и могут уверенно осуществлять производство и экспорт продукции.

По итогам восьми месяцев 2020 года «Узбекинвест» предоставил национальным экспортерам страховую защиту на 906,4 млн долларов.

«Узбекинвест» и впредь будет неукоснительно выполнять свои обязательства перед своими клиентами по всем видам страхования.

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