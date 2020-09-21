Хокимият Ташкента совместно с Министерством транспорта и турецкой транспортной инжиниринговой компанией Kalyon Ulaştırma с 22 сентября начинает опрос граждан для разработки генерального мастер-плана развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, сообщили «Газете.uz» в столичном Управлении транспорта.

Более 500 волонтеров из числа сотрудников Управления транспорта, компании «Тошшахартрансхизмат» и других структур напрямую опросят граждан об удовлетворенности услугами общественного транспорта, количеством парковок и наиболее часто используемых маршрутах. Для увеличения охвата населения Управление транспорта также просит граждан ответить на вопросы онлайн. Каждый опрос будет проводиться в течение пяти дней.

Что такое мастер-план и зачем нужен опрос?

Мастер-план — это стратегия развития города в сфере транспорта. Собранные в ходе опроса данные будут использованы для моделирования потоков передвижения населения. Это позволит развивать транспортное планирование с учетом роста спроса на транспортные услуги в перспективе до 15 лет.

Благодаря ответам жителей и гостей Ташкента будут определены плотность трафика транспорта и концентрации населения в разных локациях города. Эти данные позволят правильно настраивать светофоры, оптимизировать маршруты общественного транспорта, грамотно вводить новые маршруты и подходить к строительству велодорожек, метрополитена и других видов транспорта с учетом спроса населения.

Какие опросы будут проводиться?

С 22 по 26 сентября волонтеры в 28 локациях проведут придорожный опрос водителей на въездах и выездах из Ташкента. Респондентам предлагается отметить стартовый пункт поездки и место назначения, цель поездки, тип транспортного средства и количество пассажиров. Если вы регулярно совершаете такие поездки, вы можете пройти опрос онлайн здесь.

Следом волонтеры опросят водителей на автостоянках города. В форму вошли вопросы о времени поиска свободного парковочного места, удовлетворенности количеством парковок, месте проживания респондента, цели поездки и другие. Интернет-опрос доступен для всех водителей здесь. В графе ID автостоянки допустимо отметить ориентир.

Далее будут опрошены пассажиры общественного транспорта на остановках. Пассажиров просят отметить место начала поездки и пункт назначения, форму оплаты (оплата по предельному тарифу (1400 сумов) — стандарт, по скидке — студенческая, ученическая, пенсионная проездная карта, бесплатно — для семи категорий граждан, имеющих право бесплатного пользования общественным транспортом, и пересадка — для пассажиров, осуществляющих пересадки), количество пересадок, а также оценить качество услуг общественного транспорта и внести свои предложения. Пройти опрос можно здесь. Он рассчитан на всех, кто считает себя пассажиром общественного транспорта.

Кроме того, представлена форма опроса для авиапассажиров. Она включает в себя вопросы об используемом трансфере из города в аэропорт, удовлетворенности количеством парковочных мест и инфраструктурой аэропорта, целях поездки и другие. Онлайн-опрос для тех, кто регулярно пользуется услугами авиаперевозок, доступен здесь.

В последнюю очередь волонтеры проведут поквартирный/подомовой опрос граждан. Респондентам предлагается отметить род деятельности, место работы или учебы и домашний адрес (это необходимо для определения наиболее часто используемых маршрутов), наличие транспортного средства в семье, его тип и некоторые характеристики, а также место парковки.

Кроме того, граждан просят отметить степень удовлетворенности улицами, общественным транспортом, ввести информацию о регулярных поездках, включая время в пути, часто посещаемые локации и способ передвижения.

Форма также включает в себя вопросы об общих доходах семьи и личных доходах респондента. В Управлении транспорта «Газете.uz» отметили, что это необходимо для определения стоимости пересадочных и других тарифов на общественный транспорт.

Этот опрос могут пройти все жители и гости Ташкента. Пройти опрос онлайн можно здесь.