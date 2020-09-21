Команда The Magic поэтапно знакомила всех с магическими частичками, которые объединились в большое волшебное место в центре Ташкента. И настал главный завершающий шаг, который привел всех в Magic City. Здесь будет столько всего завораживающего и необычного. Двери в сказку будут открыты взрослым и детям.

Магию Magic City ощутит каждый. Ежедневно на улицах чудесной страны будет царить праздник. Посетители могут рассчитывать на красочные мероприятия во все времена года.





Каждый сможет совершать безумства и веселиться на шумных тематических фестивалях, костюмированных представлениях с любимыми героями сказок и мультфильмов. Тут также можно будет пройти увлекательные квесты, научиться новому на мастер-классах, потанцевать и послушать музыку на концертах, увидеть грандиозный салют.

Каждый уголок огромной страны в 207,9 тысяч кв. м пропитан магией. Парк будет включать в себя улицы, стилизованные под города и страны, которые дадут возможность посетителям путешествовать, не выезжая из Ташкента.

Огромный семейный развлекательный парк объединит всю семью увлекательными развлечениями. Лазерный кинотеатр погрузит в страну кинематографа, океанариум познакомит с невиданными морскими созданиями. А прекрасный волшебный замок и поющий фонтан станут романтическим зрелищем для гостей. Парк аттракционов и аквапарк подарят массу адреналина и сверхощущений.





Магия Magic City объединит всех и подарит веру в настоящее волшебство. В парке гости получат искренние эмоции, которые будут греть всю жизнь. А их фотоальбом пополнится красочными и радостными снимками.

Magic City — место где каждый уголок пропитан волшебством.

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