Команда The Magic поэтапно знакомила всех с магическими частичками, которые объединились в большое волшебное место в центре Ташкента. И настал главный завершающий шаг, который привел всех в Magic City. Здесь будет столько всего завораживающего и необычного. Двери в сказку будут открыты взрослым и детям.
Магию Magic City ощутит каждый. Ежедневно на улицах чудесной страны будет царить праздник. Посетители могут рассчитывать на красочные мероприятия во все времена года.
Каждый сможет совершать безумства и веселиться на шумных тематических фестивалях, костюмированных представлениях с любимыми героями сказок и мультфильмов. Тут также можно будет пройти увлекательные квесты, научиться новому на мастер-классах, потанцевать и послушать музыку на концертах, увидеть грандиозный салют.
Каждый уголок огромной страны в 207,9 тысяч кв. м пропитан магией. Парк будет включать в себя улицы, стилизованные под города и страны, которые дадут возможность посетителям путешествовать, не выезжая из Ташкента.
Огромный семейный развлекательный парк объединит всю семью увлекательными развлечениями. Лазерный кинотеатр погрузит в страну кинематографа, океанариум познакомит с невиданными морскими созданиями. А прекрасный волшебный замок и поющий фонтан станут романтическим зрелищем для гостей. Парк аттракционов и аквапарк подарят массу адреналина и сверхощущений.
Магия Magic City объединит всех и подарит веру в настоящее волшебство. В парке гости получат искренние эмоции, которые будут греть всю жизнь. А их фотоальбом пополнится красочными и радостными снимками.
Magic City — место где каждый уголок пропитан волшебством.
На правах рекламы.
Jahongir Tursunov
Доброго времени суток я уже который раз читаю об этом парке развлечений но нет никаких данных про когда все это откроется и когда можно поехать