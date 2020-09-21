20 сентября примерно в 6:00 у заведения Gorod Night Club в Юнусабадском районе Ташкента произошла потасовка между группой лиц. В результате ножевых ранений двое скончались, еще двое были доставлены в больницу, сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, инцидент произошел, «когда несколько молодых людей вышли из ночного клуба, а стоявшая на улица группа лиц сказала что-то в адрес девушек». Во время конфликта гражданин С. Х. выхватил нож, нанес удары четверым лицам и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.

От полученных травм двое скончались, еще двое были госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело в отношении С. Х. по пунктам «а», «л» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц из хулиганских побуждений) и пунктам «а», «л» части 2 статьи 97 через статью 25 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Узбекистана.

С. Х. задержан в процессуальном порядке, ведется следствие.

В июне «Газета.uz» сообщала о драке с поножовщиной на Малой кольцевой в Ташкенте, в результате которого погиб один человек. Конфликт произошел из-за разногласий бизнес-партнеров по поводу доходов аптеки.