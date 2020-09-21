20 сентября примерно в 6:00 у заведения Gorod Night Club в Юнусабадском районе Ташкента произошла потасовка между группой лиц. В результате ножевых ранений двое скончались, еще двое были доставлены в больницу, сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, инцидент произошел, «когда несколько молодых людей вышли из ночного клуба, а стоявшая на улица группа лиц сказала что-то в адрес девушек». Во время конфликта гражданин С. Х. выхватил нож, нанес удары четверым лицам и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении.
От полученных травм двое скончались, еще двое были госпитализированы в медицинское учреждение.
По данному факту прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело в отношении С. Х. по пунктам «а», «л» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц из хулиганских побуждений) и пунктам «а», «л» части 2 статьи 97 через статью 25 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Узбекистана.
С. Х. задержан в процессуальном порядке, ведется следствие.
В июне «Газета.uz» сообщала о драке с поножовщиной на Малой кольцевой в Ташкенте, в результате которого погиб один человек. Конфликт произошел из-за разногласий бизнес-партнеров по поводу доходов аптеки.
Равшан Шакиров
Возвращаемся в каменный век.
Ib Igne Ignum
Какая нелепая смерть! Умереть молодым в городе в 6 утра от поножовщины.
Game Account
а что у нас уже разрешили деятельность ночных клубов и ещё в круглые сутки?!
Алишер Раджапов
Не все клубы Юнусабадскоу РУВД закрыло и не все ножи изъяло
Павел Чирцов
Вот она ваша столь желанная активная “ночная“ жизнь, за которую ратовали и в данном издании! Хорошо хоть огнестрельного оружия у населения практически нет на руках — переубивали бы друг друга и окружающих прихватили заодно такие “горячие парни“..
Hey Joe
Задрали с ножами ходить по улице, таких петушков еще и в заведения пускают.
Рахим Dj
за нощение ножа сажать надо лет на 5
Artem Tom
Развелось неандертальцев, которые не могут пройти мимо девушек, не оскорбив их.