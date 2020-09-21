Главную награду «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» получили «Наследники». 72-я церемония награждения американской телевизионной премии прошла в онлайн-формате 20 сентября в Лос-Анджелесе. Список победителей и номинантов опубликован на сайте «Эмми».

Лучшим драматическим актером стал Джереми Стронг, сыгравший в «Наследниках», а актрисой — Зендая (сериал «Эйфория»). «Эмми» за роль второго плана в драматическом сериале получили Билли Крудап («Утреннее шоу») и Джулия Гарнер («Озарк»).

Лучшим комедийным сериалом признан «Шиттс Крик», лучшим мини-сериалом — «Хранители».

Юджин Леви и Кэтрин О’Хара из «Шиттс Крик» удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале.

Среди каналов больше всего наград получил HBO — 30, у Netflix — 21, у Pop TV — 10. Пять американских телеканала ABC, CNN, CBS, Fox и NBC вместе получили всего 21 награду.