11 сентября исторический дом по улице Амира Темура, 14 в Самарканде был снесен. Он попал под снос из-за строительства нового корпуса находящегося рядом Самаркандского государственного медицинского института, сообщило местное издание Zarnews.

Здание, принадлежавшее Элоне Воловой, был разрушен по решению Самаркандского городского суда по гражданским делам от 3 июня, сообщил главный юрисконсульт городского хокимията Бобохон Тоиров. Дом попал под снос из-за строительства 800-местного учебного корпуса для Самаркандского медицинского института, предусмотренного решением хокима от 29 декабря 2017 года (№2977-к).

Фото: Zarnews.

По словам юрисконсульта, за снос дома №14 Элоне Воловой предложена компенсация в размере 640 млн 814 тысяч сумов за счет средств хокимията.

Максуд Абдужаббаров, представившийся законным представителем Элоны Воловой, заявил, что дом считался объектом культурного наследия и его снос был незаконным.

«Работы по сносу ведутся без заключения Департамента культурного наследия. Владелец здания Волова Элона в настоящее время находится в Израиле и не может приехать в Узбекистан из-за карантина. Принимать решение по собственности без участия собственника — противозаконно. И никакой компенсации мы не получили», — сказал он.

Начальник областного Управления культурного наследия Шухрат Киличев сообщил, что нежилое здание было внесено в список объектов культурного наследия решением хокима области 14 марта 2000 года. Однако приказом Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры и спорта (ныне Департамент культурного наследия) 19 января 2010 года объект был исключен из списка.

«В 2001 году Самарканд был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это здание не считается объектом культурного наследия, оно находится только в исторической части города. В этой связи приняты соответствующие решения, и строительные и ремонтные работы в исторической части города будут проводиться в координации с соответствующими организациями и центром ЮНЕСКО», — приводит его слова Zarnews.

13 сентября, во время прямого эфира на странице хокимията Самарканда в Facebook, заместитель начальника Самаркандского городского отдела Бюро принудительного исполнения Фаррух Ибрагимов сообщил, что денежные средства в 640,8 млн сумов взысканы в пользу Элоны Воловой и переведены на специальный счет в филиале НБУ в Самарканде. Она или ее законные представители могут получить деньги из банка или же попросить отправить в Израиль путем конвертации.

Фото: Zarnews.

Фаррух Ибрагимов 15 сентября также заявил, что при сносе дома «никаких николаевских кирпичей не обнаружено». По его словам, перед сносом было несколько судебных заседаний, на которых эксперты якобы заявляли, что объект не находится под защитой ЮНЕСКО. Кроме того, замначальника отдела БПИ утверждает, что якобы специалист Департамента культурного наследия несколько раз заявлял об отсутствии исторической и культурной ценности объекта.

Представителю бюро, указывая на место, где раньше находился исторический дом, заявил, что объект был возведен из кирпича-сырца и глины. Только фасадная часть здания была сделана из жженного кирпича 10−15 лет назад, считает Фаррух Ибрагимов. По его словам, вещи собственника, которые были выявлены при сносе, по его согласию переданы на хранение гражданину по имени Санъат.

«Известили о сносе уже после сноса»





Министерство культуры Узбекистана в ответ на снос здания по улице Амира Темура, 14 в Самарканде и бурные обсуждения в социальных сетях касательно сносов исторических сооружений, заявило следующее:

Министерство культуры требует от хокимията Самарканда дать объяснение по поводу сноса дома по улице Амира Темура, 14, потому что экспертным советом Департамента культурного наследия было дано заключение, что данный объект является частью исторической фоновой застройки, хотя и был исключен из списка объектов наследия в 2010 году. Почему Минкультуры не было поставлено в известность о решении суда о сносе объекта, как и о самом сносе?

Министерство культуры будет обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование по поводу исключения исторических объектов в 1990—2000-е годы на предмет:

почему они исключались; кто инициировал эти исключения; кто из руководства Минкультуры в предыдущие годы и областных хокимиятов утверждал эти заключения; последующая судьба исключенных из списка объектов.

В настоящее время Генпрокуратура изучает деятельность всех областных инспекций Департамента культурного наследия, в том числе и Управления культурного наследияСамаркандской области, в ходе которого обнаружен ряд нарушений в отношении сохранения исторических объектов. Минкультуры заверяет, что ко всем виновным и причастным из Управления культурного наследия Самаркандской области к данным нарушениям будут применены меры наказания. Начальник Управления культурного наследия Самаркандской области известил Департамент о сносе здания, когда уже здание было снесено.

Министерство культуры заявляет, что если снос исторического объекта был осуществлен со стороны хокимията Самарканда и не был согласован с Минкультуры, то хокимият Самарканда должен взять на себя ответственность за снос и причастные лица должны понести наказание за содеянное в соответствии с законодательством.

Министерство культуры заявляет, что экспертный совет при Управлении культурного наследия Самаркандской области является нелегитимным, так как его состав не рассмотрен Департаментом культурного наследия (так как не были предоставлены необходимые документы), не утвержден министром культуры, не соблюдены процедурные требования с обязательным участием одного из экспертов Научно-экспертного совета при Департаменте культурного наследия. В соответствии с этим все его решения аннулируются.

Министерство культуры требует от хокимията Самаркандской области и хокимията Самарканда строго соблюдать все требования, предъявляемые к территориям ЮНЕСКО.

В настоящее время Министерство культуры рассматривает вопрос сохранения объектов наследия, не только вошедших в список объектов наследия Узбекистана (утвержден Кабинетом Министров в октябре 2019 года), но также и объектов, представляющих историко-культурную ценность, не вошедших в этот список.

О строительстве нового здания учебного комплекса СамМИ стало известно еще 10 июля 2018 года, когда под угрозой сноса оказались многие здания в исторической части Самарканда. Тогда отмечалось, что рядом со зданием почты Самаркандский медицинский институт планирует построить новое здание учебного комплекса на 800 мест на территории 0,5 га, а под снос попадут старый склад и еще одно неиспользуемое помещение.