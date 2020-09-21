Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех подал в отставку на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает Associated Press.

Адам Войтех. Фото: Минздрав Чехии.

По его словам, это решение позволит создать новый подход к борьбе с пандемией COVID-19.

«Мы имеем дело с COVID-19 уже девятый месяц. Думаю, что все мои коллеги и я день и ночь делали все возможное, чтобы защитить наших граждан от болезни. Осмелюсь сказать, что мы очень хорошо справились с первой волной. Это был богатый опыт, и я не думаю, что мне и моей команде стоит чего-либо стыдиться», — передает слова экс-министра «Интерфакс» со ссылкой на чешское радио.

Агентство отмечает, что Чехия справлялась с распространением вируса весной, но сейчас ситуация ухудшилась. В частности, в минувшую пятницу стало известно о 3129 новых случаях заражения за сутки (2135 днем ранее), что что было наивысшим показателем среди всех стран Центральной Европы.

Как сообщает «Эхо Москвы», в последние недели Адам Войтех подвергался серьезной критике со стороны оппозиции и общественности из-за постоянно меняющихся карантинных мер. Отставки министра требовали и многие политики, однако премьер-министр Андрей Бабиш не был с этим согласен. В ходе борьбы с первой волной эпидемии коронавируса министр, по мнению премьера, показал себя превосходно. Но со второй волной также превосходно справится не получилось.

В последнем интервью премьер-министр сделал Войтеху выговор главным образом за то, что, хотя в Чехии есть Центральная эпидемиологическая комиссия, в которую входят эксперты и представители всех министерств, последний раз она созывалась в мае.

Роман Примула. Фото: Владимир Снегирев / «Российская газета».

Новым министром здравоохранения был назначен дипломированный врач-эпидемиолог Роман Примула. Ранее он занимал должность проректора и ректора Военно-медицинской академии. Примула — известный в Чехии и за рубежом эксперт по иммунизации и вакцинации. В 2009—2016 годах он возглавлял университетскую больницу в городе Градец-Кралове (его предшественником был Леош Хегер, бывший министр здравоохранения от партии TOP 09 в правительстве Петра Нечаса). В июне 2016 года Примула был снят с этой должности экс-министром Сватоплуком Немечком из-за предполагаемого конфликта интересов.

На момент публикации статьи в Чехии зарегистрировано 49290 случаев коронавируса, 24755 пациентов выздоровели, 503 скончались.