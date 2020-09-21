Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 сентября посетил дом бывшего заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер, члена Сената Олий Мажлиса Уктама Барноева, скончавшегося накануне, сообщила пресс-служба главы государства. Были прочитаны суры из Корана.

Президент выразил соболезнования матери, супруге и детям покойного.

«Уктамжон был благородным, сильным, самоотверженным, патриотичным, достойным подражания человеком, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Мы работали вместе еще в то время, когда я был премьер-министром. Он понимал меня с полуслова. Получить такое воспитание, стать таким кадром — редкий случай. А в последнее время мы начали большую работу в тяжелой сфере, которую я ему доверил, а полагался я на него сполна».

«К сожалению, весь мир охватила эта беда. Мы сделали все возможное для его выздоровления. Но умереть всем суждено. Такова воля Аллаха. Это несчастье для всех нас. Да будет его место в раю!» — добавил президент.

Глава государства отметил, что семье покойного будет оказана постоянная забота.

Уктам Барноев скончался 20 сентября на 56-м году жизни. В последнюю неделю он проходил лечение в Германии. Ранее у него был диагностирован коронавирус. Занимал пост вице-премьера с начала года. В 2016—2020 годах возглавлял Бухарскую область.