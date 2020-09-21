Президент обеспокоен ситуацией с услугами в ЖКХ. Это и понятно — проблеме не первый уже год, что-то делается, но весьма неторопливо. Люди из-за пандемии коронавируса экономят на многом. Но отказаться от включения света и смывания воды в туалете не могут. Сегодня для большинства населения коммунальные платежи поглощают большую часть бюджета.

С тарифами всерьез начали разбираться еще прошлой осенью. Тогда на совещании глава государства поручил запустить в 2020 году порядок формирования тарифов на ЖКХ с учетом полного покрытия себестоимости услуг и расходов на модернизацию. Те, в свою очередь, планируются значительные. По расчетам специалистов отрасли, только для того, чтобы довести к 2031 году показатель водоснабжения до 98% в городах и 85% — в селах, а канализации — до 31%, потребуется 4,5 млрд долларов.

Из-за пандемии оплату вроде бы заморозили. Недавно Центробанк сообщил, что до конца года тарифы на коммуналку будут зафиксированы. С точки зрения посткарантинной психологии — новость хорошая, со стороны рыночной экономики — не очень. В этом году еще и зима похолоднее катит в глаза. Затраты сектора, соответственно, возрастут. В следующем году госмонополии будут ждать отскока, чтобы компенсировать потери нынешнего года. Что-то добавят из бюджета, но основную часть нынешних потерь оплатят вновь потребители.

Пока тарифы в целом сильно не трогают. Загнали их в такой экономический парк советского периода. В аналогичном искусственном заповеднике из фильма Спилберга были не только плотоядные диплодоки, но и хищный тиранозавр. Съедает все. Объясняет так: трубы надо менять, прохудились, проводка истончилась, вентиляционная шахта засорилась. Поэтому деньги активно собираем. По классической схеме «не дадите — отключим: воду, газ, свет».

Виноватых найти можно. Но к решению системной проблемы это нас никак не продвинет. Надо углубляться лет на двадцать назад. Сейчас старые «динозавры» уже проникли в новый мир, мимикрировали.

Что делать? Привлекать частный сектор. Именно об этом шла речь на прошедшем видеселекторе с президентом. ЖКХ станет интересным для бизнесменов, если активнее внедрять государственно-частное партнерство. Надежность услуг можно сохранить, не завышая тарифы. Конечно, при условии сохранения прозрачности договора. И не бояться, что срок концессии может быть двузначным.

Без этого никто не пойдет те же трубы или лампочки в подъезде менять. Вернуться к идее компенсации тарифов для социально уязвимых семей и граждан — в период восстановления после локдауна. А также повременной тарификации: днем одна цена, ночью — подешевле.

На селекторе уже насчитали в регионах почти 2000 населенных пунктов, где централизованное водоснабжение нецелесообразно. А вот частнику будет интересно. Регионы по привычке не отвыкли от команды центра. Если так, пора местным народным избранникам заняться коммунальными тарифами. Чтобы уже на месте рассчитали досконально все. Попутно наводя шороху среди местных монополистов. Иначе однозначная инфляция вернется к нам не скоро.