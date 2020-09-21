Кабинет министров 16 сентября принял постановление о дополнительных мерах по применению современных ИКТ при рассмотрении вопросов гражданства Узбекистана, сообщает Norma.uz.

Согласно документу, МВД, МИД, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерство юстиции и СГБ модернизировали автоматизированную информационную систему «Паспорт-виза» и создали межведомственную базу данных по гражданству Узбекистана «E-Fuqaro».

На основе «E-Fuqaro» будут автоматизированы процедуры приема и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства. Также будет сформирована единая база данных о натурализации, восстановлении гражданства и его утрате.

Заявления о приеме в гражданство Узбекистана, выходе из него будут приниматься в режиме реального времени через «E-Fuqaro», уточняет Norma.uz.

До 1 января 2021 года также будет внедрен механизм подачи заявлений о приеме в гражданство через ЕПИГУ для лиц на территории Узбекистана. Лица же, постоянно проживающие за рубежом, смогут обращаться через раздел интерактивной консульской службы, размещенный на сайте МИД, с условием последующего личного обращения.

Из прикрепленных к постановлению приложений следует, что срок рассмотрения заявок о получении гражданства или выхода из него будет состоять из четырех этапов и займет приблизительно 45 дней, а сама база «E-Fuqaro» будет полностью запущена в октябре 2020 года.

Создание межведомственной базы данных было предусмотрено законом о гражданстве в новой редакции, который президент подписал в марте этого года. Документом также упрощен порядок получения гражданства Узбекистана.