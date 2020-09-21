В Беларуси не прекращаются акции протестов после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. В воскресенье, 20 сентября, в Минске и других городах страны прошел очередной «Марш справедливости», сообщает белорусский портал TUT.BY. Его участниками в общей сложности стали десятки тысяч человек.

«Традиционно воскресное утро минчане встречали с военной техникой в городе, оцепленными центральными площадями и людьми в военной форме. Днем добавились закрытые станции метро и проблемы с мобильным интернетом, возникшие „в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов“», — пишет издание.

По данным правозащитного центра «Весна», на акциях протеста было задержано более 230 человек, из них 167 — в Минске и 69 — в регионах. В их числе — известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев, фотограф и документалист Николай Маминов, а также уволившийся сотрудник Белтелерадиокомпании, автор Youtube-канала «Не по телику» Сергей Козлович.

В пятницу Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой потребовал от властей Беларуси прекратить применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов. Резолюция также призывает «немедленно освободить всех политических узников, журналистов, правозащитников, членов стачечных комитетов, студентов и тех, кто был задержан в преддверии, во время и после президентских выборов за осуществление своих прав и основных свобод».