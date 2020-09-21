Антимонопольный комитет опубликовал реестр недобросовестных субъектов предпринимательства, нарушивших права интеллектуальной собственности в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе комитета, в реестре 30 производителей, которые нарушили статью 13 закона «О конкуренции» (запрещение недобросовестной конкуренции). Речь идет об имитации товара путем воспроизводства внешнего оформления товара и его формы, наименования, маркировки, этикетки, упаковки, цветовой гаммы, товарного знака, копирования рекламных материалов или иных элементов, индивидуализирующих товар компании (конкурента).

Среди «пострадавших» брендов — шоколадные батончики Snickers и Mars, маргарин «Щедрое лето», компания Garden Cells, реализующая сухофрукты из Узбекистана, зубная паста Colgate, конфеты ZERDA, лекарственные средства Канферон, Амписул, Колострум, Фестал, минеральная вода Hydrolife, Family, Akfa Plast и другие.

Согласно законодательству, при нарушении закона о конкуренции Антимонопольный комитет может принять решение об установлении факта нарушения законодательства о конкуренции и принятии соответствующих мер правового воздействия, а также о прекращении производства по делу.

Основаниями для возбуждения и рассмотрения дел о нарушении законодательства о конкуренции являются материалы собственных проверок и изучений антимонопольного органа, заявления юридических и физических лиц, органов государственного управления, органов государственной власти на местах и представления соответствующих органов.