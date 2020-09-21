Антимонопольный комитет опубликовал реестр недобросовестных субъектов предпринимательства, нарушивших права интеллектуальной собственности в 2020 году.
Как сообщили в пресс-службе комитета, в реестре 30 производителей, которые нарушили статью 13 закона «О конкуренции» (запрещение недобросовестной конкуренции). Речь идет об имитации товара путем воспроизводства внешнего оформления товара и его формы, наименования, маркировки, этикетки, упаковки, цветовой гаммы, товарного знака, копирования рекламных материалов или иных элементов, индивидуализирующих товар компании (конкурента).
Среди «пострадавших» брендов — шоколадные батончики Snickers и Mars, маргарин «Щедрое лето», компания Garden Cells, реализующая сухофрукты из Узбекистана, зубная паста Colgate, конфеты ZERDA, лекарственные средства Канферон, Амписул, Колострум, Фестал, минеральная вода Hydrolife, Family, Akfa Plast и другие.
Согласно законодательству, при нарушении закона о конкуренции Антимонопольный комитет может принять решение об установлении факта нарушения законодательства о конкуренции и принятии соответствующих мер правового воздействия, а также о прекращении производства по делу.
Основаниями для возбуждения и рассмотрения дел о нарушении законодательства о конкуренции являются материалы собственных проверок и изучений антимонопольного органа, заявления юридических и физических лиц, органов государственного управления, органов государственной власти на местах и представления соответствующих органов.
Alex Soul
Можно было бы опубликовать все фотографии фейков, жабы люди при покупке знали на что обращать внимание.
itwork46
все это на рынке уже давно. зашевелились только сейчас
Дарт Вейдер
Family? Вы издеваетесь что-ли? Как можно нарушить авторские права тех, кто украл эти права у других?