Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 сентября примет участие в общеполитических дебатах высокого уровня на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба главы государства. Трансляция выступления начнется в 18:00 по ташкентскому времени.

Впервые в истории ООН центральные мероприятия Генассамблеи пройдут в формате видеоконференции в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире.

«В выступлении на пленарной части сессии глава нашего государства представит международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, а также обозначит приоритеты политической, социальной и экономической модернизации Узбекистана», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев выдвинет ряд инициатив, направленных на укрепление мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития, углубление конструктивного диалога в регионе и на глобальном уровне, продвижение прав и свобод человека, а также противодействие современным вызовам и угрозам, включая изменение климата, проблемы продовольственной безопасности, вопросы ликвидации нищеты и сокращения бедности.

В сентябре 2017 года Шавкат Мирзиёев выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН, где озвучил ряд предложений и заявлений.