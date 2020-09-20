5 сентября в возрасте 66 лет скончался заведующий терапевтическим отделением Хивинского районного медицинского объединения Хорезмской области Бахтияр Сабирович Киличев. 14 сентября об этом сообщил сайт Xabar.uz, назвав причиной смерти осложнения от коронавируса, а за ним и другие издания.

На следующий день Хорезмское областное управление здравоохранения, ссылаясь на данные истории болезни, полученные в карантинной больнице при Ургенчском городском медобъединении, сообщило, что коронавирус у покойного подтвержден не был.

«У пациента, который был госпитализирован 27 августа, коронавирусная инфекция не была диагностирована ни при специальном лабораторном исследовании в процессе первичного обследования, ни в последующих диагнозах. По результатам посмертного диагноза пациента видно, что причиной смерти пациента стала двусторонняя пневмония», — говорится в сообщении.

Супруга Бахтияра Киличева Санобар Джуманиязова (врач-терапевт) и его коллеги, с которыми поговорила «Газета.uz», не согласны с этим заявлением. На основании результатов лабораторных анализов и обследований они утверждают, что причиной смерти были именно осложнения от коронавируса.

Бахтияр Киличев родился в 1954 году в Хиве, в 1978 году окончил Ташкентский медицинский институт. Трудовую деятельность начал в Хивинской районной больнице, позже работал начальником амбулатории медицинской службы областного УВД, врачом 1-й областной клинической больницы. Долгие годы занимал должность заведующего терапевтическим отделением центральной больницы Хивинского района. Был депутатом кенгаша народных депутатов района от Народно-демократической партии.

По словам родственников и коллег, Бахтияр Киличев с начала пандемии коронавируса участвовал в лечении пациентов, в том числе с клинической картиной COVID-19 (некоторое время на базе отделения терапии Хивинского районного медобъединения действовал карантинный центр), а в августе заразился коронавирусом сам.

О том, что он получал лечение от коронавируса, говорит ряд фактов, отмечают родственники. Это и то, что он был помещен на карантин, и госпитализация в COVID-центр в Ургенче (на базе нового роддома) при областном филиале Ташкентской медицинской академии, и тот факт, что его лечение корректировали российские специалисты, включая реаниматолога из Москвы Музаффара Закирова, которые тогда находились в Хорезме для оказания практической помощи в лечении пациентов с коронавирусом.

«Признаки уплотнения интерстиции обоих легких (интерстициальная пневмония). Высокая вероятность COVID-19. Вовлеченность паренхимы правого легкого 30%, левого легкого 26%. Степень тяжести КТ-3 (тяжелая)», — говорится в заключении МСКТ-исследования от 24 августа.

Диагноз COVID-19, наряду с внебольничной пневмонией, артериальной гипертензией и ожирением, перечисляется в акте Хорезмского областного бюро патологоанатомии (копия имеется у редакции). В этом же акте описан процесс подготовки тела к захоронению, а сами похороны, по свидетельству родных, проходили под надзором двух представителей местной санитарно-эпидемиологической службы.

По состоянию на утро 20 сентября Министерство здравоохранения Узбекистана официально сообщило о почти 430 случаях смерти пациентов с коронавирусом. «Газета.uz» и другие СМИ неоднократно писали, что в этой статистике могут учитываться не все случаи.

В конце августа президент Шавкат Мирзиёев предупреждал хокимов и других руководителей, что попытки скрыть реальные цифры по заражению коронавирусом повлекут ответственность вплоть до уголовной.